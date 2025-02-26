1-6 FAR Centaurs
2025 St. Barbara's Ball
Pegnitz
Bavaria
E 1-4
$60
One ticket per person for entry. Please buy an additional ticket for your date.
E 5-6
$70
One ticket per person for entry. Please buy an additional ticket for your date.
E 7-8
$80
One ticket per person for entry. Please buy an additional ticket for your date.
O 1-2/ WO 1-2
$85
One ticket per person for entry. Please buy an additional ticket for your date.
E9/ O3 and above/ WO3 and above
$90
One ticket per person for entry. Please buy an additional ticket for your date.
Civilian Guests
$70
One ticket per person for entry. Please buy an additional ticket for your date.
