Hosted by

Starkey Cares, Inc.
Sales closed

2025 Starkey Cares Silent Auction

Pick-up location

11345 Robert Trent Jones Pkwy, Trinity, FL 34655

Pause Studio Gift Basket
$100

Starting bid

Enjoy the full Pause experience, the Discovery Package. This total mind body regenerative package includes; one 60 minute float, one 60 minute contrast (infrared sauna/cold plunge) therapy session, one cryotherapy session, one LED light therapy session and one VitaShot of your choice. Auction Basket also includes hat and water bottle. Valued at $300. Redeemable only at the Pause Midtown Tampa location.
“Summer Rose” Fine Art by Jane Cunha
$150

Starting bid

“Summer Rose” 30”x34” giclee on canvas by fine artist Jane Cunha. Retail value $777.
SWAGSPORTS
$150

Starting bid

Enjoy this incredible basket from SWAGSPORTS! Includes batting tape, premium glove, batting gloves, t-shirt, 3 five free rounds, complimentary Camp and 30 minute lesson! Total Value: $800.
Chicago Sports Memorabilia item
Chicago Sports Memorabilia
$250

Starting bid

A Chicago Sports Fan’s Dream! Includes: Hall of Fame Ernie Banks Autographed Picture and baseball cards. Member of the 500 HR team. Additional framed patches - 1st set is the memorial patches for legendary cubs broadcasters Harry Carey and Jack Brickouse. Also includes Chicago Bears Helmets - Two autographed vintage look 1960s replica mini-helmets, one autographed by Hall of Fame RB Gayle Sayers and one by his longtime teammate Hall of Fame LB DIck Butkus (note: the helmets are signed “To Ed” along with autographs).
Elevate Boutique item
Elevate Boutique
$50

Starting bid

Treat yourself to a self care ladies day. Includes $50 gift card to Elevate Boutique, scented candle, super comfortable slippers.
Christo’s Family Restaurant item
Christo’s Family Restaurant
$100

Starting bid

Includes two $50 Christo’s Family Restaurant gift cards and four bottles of fine wine.
The Hacienda & Double Magnum Champagne
$200

Starting bid

Includes one night stay at The Hacienda, and Double Magnum Champagne. Valued at more than $325.
UA Rise Flag Football item
UA Rise Flag Football
$50

Starting bid

Includes one season registration, football, medals and shirt with value over $180.
Mandola’s Italian Kitchen item
Mandola’s Italian Kitchen
$50

Starting bid

Includes Rustic & Refined Gift Basket, $25 Mandola’s Italian Kitchen gift card, free fried mozzarella appetizer, and bottle of wine.
The Connors Team Gift Bag item
The Connors Team Gift Bag
$100

Starting bid

Includes $50 Disney Gift Card, $25 Starbucks Gift Card, bottle of fine wine, plush blanket, scented candle, and cooler bag.
Burn Bootcamp Gift Basket item
Burn Bootcamp Gift Basket
$100

Starting bid

Includes one month membership, foam roller, resistance bands, Burn Boothcamp belt band, Hydrapeak Bottles, protein bars, Afterburn Protein Powder.
Tavares Martial Arts
$25

Starting bid

Includes one month of martial arts classes that includes registration and monthly fees, and mug with chocolates.
Threshers Gift Basket
$50

Starting bid

Includes 2025 4-ticket voucher, reusable tote bag, promo t-shirt, Justin Crawford Bobblehead, koozie snd keychain, hat, and 2023 baseball card set. Valued over $175.
Tampa Bay Lightning Signed Jersey & Tickets item
Tampa Bay Lightning Signed Jersey & Tickets
$150

Starting bid

Includes jersey signed by #31 Jonas Johansson & two tickets to Lightning vs Flames, Feb 27, 2025 @ 7pm. Valued over $335.
Tampa Bay Pickleball Moms Gift Basket
$125

Starting bid

Includes registration to St. Patrick’s Day Pickleball Tournament, $100 gift card to Tampa Bay Pickleball, Stanley Tumbler, t-shirt, & Coast Cups games.
Thirsty Buffalo item
Thirsty Buffalo
$75

Starting bid

Includes $50 Thirsty Buffalo gift card, tickets for four for an upcoming Comedy Night at Thirsty Buffalo, assortment of Koozies and branded cups and tumblers.
StarLite Dolphin Racer
$50

Starting bid

Includes two complimentary sightseeing cruise admissions. Also includes bottle of fine wine. Aboard StarLite Majesty Dining Yacht, StarLite Sapphire Dining Yacht or Dolphin Racer The bearer of this gift is entitled to two (2) complimentary sightseeing cruise admissions on any regular public cruise (specials and holidays not included). Food & Beverage services are NOT included with the promotional gift. Meal purchase is optional for StarLite Dining Yachts. Not valid on Saturday evenings. Minimum passenger counts may be required before promotional passes are accepted. May not be redeemed for cash. Expires: 2/28/26 Please call 727.462.2628 to make your reservation. Advanced reservations are required. www.StarLiteCruises.com
The Florida Aquarium item
The Florida Aquarium
$75

Starting bid

General Admission for Four (4) Guests to The Florida Aquarium. Go from tree level to sea level during your journey at The Florida Aquarium! An awe-inspiring coral reef habitat featuring a floor-to-ceiling underwater view, a soaring and iconic dome and so much more-all teeming with wildlife. You'll be educated, entertained and engaged while enjoying species ambassadors, exploring ecosystems and experiencing exhibits. Get inspired learning how The Florida Aquarium research, conservation and education outreach efforts are making a world of difference.
Metro Lagoons item
Metro Lagoons
$75

Starting bid

4 DAY PASSES Your day, your way. Make it a day to remember at MetroLagoons. With acres of beach-lined crystal clear water, there's a little something different for everyone. Included with your visit is a day on a tropical beach paradise, swimming in clear blue waters, endless thrills on our water slide, and access to our resort style swim up bar. Valued at $160 Please note day passes must be redeemed all together for one day.
Float Boating item
Float Boating
$200

Starting bid

FLOAT BOATING GIFT CERTIFICATE FLOATBOATING.COM 2 hour sunset cruise out of the Clearwater area. Captain included. Valued at $450. Please call or text to book 727-412-4427 EXPIRATION: 01/01/2026
Spa Gift Basket item
Spa Gift Basket
$100

Starting bid

$200 towards any service at Envy Me Aesthetics, $50 off any service for Wildflower Aesthetics, $10 off any facial. Many self care products included in the basket for some much needed ME time.
The Sand Dollar on Manasota Key item
The Sand Dollar on Manasota Key
$100

Starting bid

Enjoy a complimentary night stay at The Sand Dollar on Manasota Key! Two-night minimum stay required. Luxury beach house with pool in a charming old-FL beach town, one of FL's best kept secrets! New kitchen, 2 covered balconies & a walled backyard oasis. Spend sunny days by turquoise waters of the Gulf & host a cookout on the covered patio & pool. Enjoy the sea breeze while sipping your favorite beverage on the covered balcony off the living area. Lounge in style in the patio or go for a swim in the 6' deep heated pool. You're walking distance to restaurants/bars and 57 seconds to the beach! Email to book: [email protected]
The Pro Golfers Dream Basket item
The Pro Golfers Dream Basket
$50

Starting bid

Give the gift of golf. $50 gift card to Top Golf, Wine, golf balls, The Pro Swag.
30 Minute Hitt Odessa item
30 Minute Hitt Odessa
$50

Starting bid

Movie Basket by Jade Katz item
Movie Basket by Jade Katz
$50

Starting bid

Imperium Roots
$250

Starting bid

Includes $250 gift cards to Imperium Roots and a Scope with retailed value of $1,500!
NearBPO Digital Marketing Basket item
NearBPO Digital Marketing Basket
$75

Starting bid

Does your business need digital marketing help? This basket includes an one hour consultation (valued at $100) it also Includes $100 in gift cards to Carmelita’s Mexican Restaurant, 2 bottles of wine, and Starbucks gift.
Signed Bucaneers Football item
Signed Bucaneers Football
$50

Starting bid

Mike Evan’s Autographed Football.
Bucs Graham Barton Signed Football
$50

Starting bid

Graham Barton Signed Autograph
4 tickets Comedy Night March 15th item
4 tickets Comedy Night March 15th
$20

Starting bid

Ready to laugh? Come out with 4 friends to a comedy show !!
Code Ninja Gift Certificate item
Code Ninja Gift Certificate
$50

Starting bid

Summer Camp
Luxury Mountain Retreat in Blue Ridge, GA - 3 Night Stay
$500

Starting bid

Situated in the heart of Blue Ridge, this luxury retreat boasts 180 degree year round views and is 2 miles from downtown Blue Ridge, GA. Whether cozying up to a warm fire, soaking up the views in a 7 person hot tub, or playing a friendly game of pool, this cabin has it all. 3 nights stay included. Email Jackie at [email protected]

