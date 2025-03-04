Empowering Community Leaders Network, Inc.

Empowering Community Leaders Network, Inc.

2025 S.W.A.G. Showcase

7932 Opossumtown Pike

Frederick, MD 21702, USA

General Admission - Adults
$15
General Admission - Students (Age 6 and Up)
$10
General Admission - Children (Age 5 and Under) - FREE
Free
S.W.A.G. Families
$25
This ticket purchase is for current S.W.A.G. families. One ticket purchase for $25 includes immediate family members only.
Cameo Sponsorship - $200
$200
Cameo Sponsorship Benefit - Name/Logo on ECLN Website
Writer Sponsorship - $500
$500
Writer Sponsorship Benefits - Name/Logo on ECLN Website - Name/Logo featured in electronic program
Director Sponsorship - $750
$750
Director Sponsorship Benefits - Name/Logo on ECLN Website - Name/Logo featured in electronic program - Social media sponsorship announcement on ECLN social media platforms
Producer Sponsorship- $1500
$1,500
Producer Sponsorship Benefits - Name/Logo on ECLN Website - Name/Logo featured in electronic program - Social media sponsorship announcement on ECLN social media platforms - Two (2) complimentary event tickets and reserved seating
Headliner Sponsorship - $3,000
$3,000
Headliner Sponsorship Benefits - Name/Logo on ECLN Website - Name/Logo featured in electronic program - Social media sponsorship announcement on ECLN social media platforms - Two (2) complimentary event tickets and reserved seating - Sponsorship spotlight (Self-Produced Advertisement on YouTube)

