2025 Team Nauman Prize Raffle - AAU Scholastic Duals

40 chances of winning
$10
See pictures for complete price list!! Highlights - Golf Package ⛳️ - Green fees to 9 golf courses >> $3,500 value - Harbour House Crabs 🦀 - Harrisburg - >> $240 value - Assorted Gift Cards >> $40 - 1 - $250 💰 prize - 1 - $150 💰 prize - 8 - $100 💰 prizes - 10 - 50$ 💰 prizes - 4 - $25 💰 prizes

