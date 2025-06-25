2025 Trick or Tee Dr. Susan J. Simpson Memorial Golf Tournament

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About this event
4 Teams of four (4) golfers, Tee Signage, Name on Sponsor Banner
3 Teams of four (4) golfers, Tee Signage, Name on Sponsor Banner
2 Teams of four (4) golfers, Tee Signage, Name on Sponsor Banner
1 Team of four (4) golfers, Tee Signage, Name on Sponsor Banner
1 Team of four (4) golfers
1 Golfer
Tee Signage
2 Teams of four (4) golfers, Placard with logo in dining room, Name on Sponsor Banner
1 Team of four (4) golfers, Logo on all golf carts, Name on Sponsor Banner
1 Team of four (4) golfers, Exclusive large banner at check-in, Name on Sponsor Banner
Exclusive signage on the Closest to the Pin Tee, Name on Sponsor Banner
Exclusive signage on the Longest Drive Tee, Name on Sponsor Banner
1 Team of four (4) golfers, Name of drink tickets, Name on Sponsor Banner
1 Team of four (4) golfers, Exclusive signage on the Launcher Tee, Name on Sponsor Banner
Donation will be used to purchase awards for the tournament!
Tee Signage, Name on Drink Tickets to be passed out after the tournament is over for the day.
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Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!