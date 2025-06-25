Grand Prairie Independent School District Education Foundation

Hosted by

Grand Prairie Independent School District Education Foundation

About this event

2025 Trick or Tee Dr. Susan J. Simpson Memorial Golf Tournament

3202 SE 14th St

Grand Prairie, TX 75052, USA

Title Sponsor
$10,000

4 Teams of four (4) golfers, Tee Signage, Name on Sponsor Banner

Platinum Sponsor
$5,000

3 Teams of four (4) golfers, Tee Signage, Name on Sponsor Banner

Gold Sponsor
$3,000

2 Teams of four (4) golfers, Tee Signage, Name on Sponsor Banner

Silver Sponsor
$1,500

1 Team of four (4) golfers, Tee Signage, Name on Sponsor Banner

Team of Four Golfers
$600

1 Team of four (4) golfers

Individual Golfer
$150

1 Golfer

Hole Sponsor
$150

Tee Signage

Lunch Sponsor
$2,500

2 Teams of four (4) golfers, Placard with logo in dining room, Name on Sponsor Banner

Cart Sponsor
$1,500

1 Team of four (4) golfers, Logo on all golf carts, Name on Sponsor Banner

Driving Range Sponsor
$1,000

1 Team of four (4) golfers, Exclusive large banner at check-in, Name on Sponsor Banner

Closest to the Pin Sponsor
$500

Exclusive signage on the Closest to the Pin Tee, Name on Sponsor Banner

Longest Drive Sponsor
$500

Exclusive signage on the Longest Drive Tee, Name on Sponsor Banner

Drink Sponsor
$1,000

1 Team of four (4) golfers, Name of drink tickets, Name on Sponsor Banner

Golf Ball Launcher Sponsor
$1,000

1 Team of four (4) golfers, Exclusive signage on the Launcher Tee, Name on Sponsor Banner

Awards
$500

Donation will be used to purchase awards for the tournament!

Winners Round of Drinks
$1,000

Tee Signage, Name on Drink Tickets to be passed out after the tournament is over for the day.

Add a donation for Grand Prairie Independent School District Education Foundation

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!