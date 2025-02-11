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Gateway Of Grace

About this event

2025 Trivia Night

848 Harter Rd

Dallas, TX 75218, USA

Single Admission
$125
Single Ticket - includes 1 beverage ticket. Additional beverage tickets available for purchase.
Table (8 Guests)
$1,000
Purchase a table for 8 guests (total). Includes 1 beverage ticket per person. Additional beverage tickets available for purchase.
Sponsorship - Genius Level
$5,000
Support our mission by becoming a sponsor. Genius Level sponsorship includes: (2) Tables for 8 attendees per table Includes 2 beverage tickets per person. Additional beverage tickets available for purchase. Public Acknowledgement Advertisement in program 1 Free Answer Token per table Goodie Bag for each table guest Raffle ticket for each table guest
Sponsorship - Brainiac Level
$3,000
Support our mission by becoming a sponsor. Brainiac Level sponsorship includes: (1) Table for 8 guests Includes 2 beverage tickets per person. Additional beverage tickets available for purchase. Public Acknowledgement Advertisement in program 1 Free Answer Token for the table. Goodie Bag for each table guest Raffle ticket for each table guest
Sponsorship - Smarty Pants Level
$2,000
Support our mission by becoming a sponsor. Smarty Pants Level sponsorship includes: (1) Tables for 8 attendees Includes 2 beverage tickets per person. Additional beverage tickets available for purchase. Public Acknowledgement Advertisement in program 1 Free Answer Token for the table.
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