2025 Twelve Bridges Jr. Rhinos Football & Cheer's Silent Auction

#1 TBHS Coach of the Varsity Game
$100

Starting bid

Have you ever wanted see what it’s like being a coach for a day? Check out this awesome prize while you will get a behind the scenes glimpse of all that’s going on at a 12B Highschool game. Included with this basket is Spiritwear, two bleacher seats & two tickets to attend the 12B Tailgate Dinner on Aug.9 A truly unique, one-of-a-kind experience! Value: $ priceless
#2 TBHS Football Game Captain
$75

Starting bid

One lucky Jr.Rhino and a chaperone will have the opportunity to be game captain at a 12B Varsity football game. The recipient will also get to participate in pregame activities and run through the tunnel with the football players. Also included in this basket is Twelve Bridges swag and season tickets for 2 to all TBJR home games. Value: $ priceless
#3 TBHS Cheer Captain of the Game
$75

Starting bid

One lucky Jr.Rhino and a chaperone will have the opportunity to be cheer captain at a 12B Varsity football game. The recipient will also get to cheer alongside the 12B cheerleaders during the 3rd quarter and participate in stunts & rally the crash pit. Also included in this basket is Twelve Bridges swag and season tickets for 2 to all TBJR home games. Value: $ priceless
#4 Photo Session with photographer, Alyssa Cummings
$75

Starting bid

Generously donated by Alyssa Cummings of Zoom Out Studios. This one hour photo session can include families, maternity or any other moment you would like for her to capture. Please visit her website at www.zostudios.biz Value: $250.00
#5 Truckee Vacation Home
$500

Starting bid

Generously donated by a TBJR family. This 3 night stay for 8 guests in a beautifully remodeled 3/3 lodge. With breathtaking majestic views and prime location. This home is walking distance to Tahoe Donner Ski hill, blocks from Cross County Center and Mt. Bike trailheads. Come to the mountains for a getaway and enjoy the Truckee lifestyle! Black out dates - There are currently some dates that our home isn’t available, currently blacked out for 7/3 through 7/19. Also not available Thanksgiving week (Monday 11/24 through Sunday 11/30) as well as Christmas and New Years (blacked out 12/19 and beyond) Additional Cleaning fee not included – the cleaners charge $260 to clean the home. Here is a link for our AirBNB listing airbnb.com/h/vhideawayretreat Value: $1,700.00
#6 Alexander & Martin Orthodontics Gift basket
$200

Starting bid

This gift basket was generously donated by Alexander and Martin Orthodontics. Included in this basket is a $1500 voucher towards braces or Invisalign, a Philips Sonicare toothbrush, and all sorts of fun A&M swag! Visit their website for more information at www.ambraces.com Value: $1,600.00
#7 Picnic at the Museum’s
$25

Starting bid

Spend the day exploring some of the awesome museums we have nearby. Includes tickets to: MOSAC (SMUD Museum of Science & Curiosity) generously donated a Family pass & 2 individual passes. & Crocker Art Museum donated 2 individual passes. Enjoy a picnic with this beautiful collection of treats & snacks & wine donated by Bennett’s Westside Grill. Valued at $220
#8 House of Oliver Wine Tasting & Assortment of Spanish Wine
$50

Starting bid

Enjoy this lovely assortment of Spanish wines generously donated by a TBJR member. Also, bring a group of 8 to House of Oliver for a sumptuous visit of wine flights paired with artisan cheeses & meats. A wonderful experience provided by House of Oliver. Value $300
#9 Wise Villa Winery Wine Tour & Tasting
$25

Starting bid

This item was generously donated by Wise Villa Winery here in Lincoln, CA. Enjoy a tour of the award winning winery and wine tasting for four guests. Value $160
#10 Total Wine - Private Wine Class for 20
$100

Starting bid

Treat your friends, family, and fellow wine lovers to a private class of wine tasting. This was generously donated by Total Wine. Value of $600
#11 Ghost Block Wine & Coravin Wine Saver
$100

Starting bid

Enjoy this Magnum 1.5L bottle of 2021 Ghost Block Vineyard Cabernet Sauvignon 100% Cab - Single Vineyard from Yountville, CA. In addition to the wine is a Coravin Model Two wine saver. This will allow you to preserve your wine for years. Both items were generously donated by Ghost Block Vineyard. Value: $550
#12 OmSweetOm Cleaning Basket item
#12 OmSweetOm Cleaning Basket
$75

Starting bid

OmSweetOm - Pure green clean, pure peace of mind. Thank you so much for your donation. Included with this amazing smelling cleaning basket is a Gift Certificate for 3 hours of cleaning, Norwex cleaning supplies, and OmSweetOm Essential Oil cleaning supplies. Please visit their website to learn more www.omsweetomcleaning.com Value $350
#13 Farmers Insurance Golf & Go
$50

Starting bid

This is the perfect basket for the golf lover! Enjoy this Travis, Matthew cooler, Travis Matthew Hat, Nike golf balls, 12 pack of Modelo beer and a $50 Golf Galaxy gift card to buy anything else you need to play your best game. A big thanks to Elizabeth Guerrero of Farmers Insurance and Golf Galaxy for the donation. Value $230
#14 Indian Creek Golf Basket
$40

Starting bid

This amazing basket was donated by the 11 U stunt team. This basket is a golf lovers dream. It includes four rounds of golf with cart at Indian Creek country club and all the essentials you need to play a great game! Valued over $150
#15 Bartesian Cocktail Dispenser
$50

Starting bid

Donated by a TBJR family. This incredible Bartesian Cocktail dispenser will impress all of your friends while making the most incredible drinks! Perfect for summer! Value $250
#16 Yeti Hopper Bag
$75

Starting bid

This awesome Yeti Hopper bag was generously donated by Ace Hardware. This cooler bag will keep your drinks cold all day long and is great for taking along wherever you need to go. Value $350
#17 Boredom Buster: Paintball, Mini Golf & Laser Tag!!
$50

Starting bid

Just in time for Summer! Keep your kids entertained this summer and avoid the boredom with some excitement! Included in this package is: - Davis Paintball (everything you need for 4 players; rental package, equipment & compressed air) - Golfland Sunsplash (Mini Golf for 4) - Xtreme Craze (Laser Tag or Xtreme Airpark for 4) Your kids will thank you for this one!! Value $300
#18 Dog Lovers Basket
$100

Starting bid

This is the perfect gift for any dog lover. This gift includes a $200 gift card to enjoy at Lazy Dog Restaurant. Bring your best friend and enjoy a delicious meal. Get your dog groomed and looking their best at My Dog’s Spot, free grooming up to $100. And enjoy this fluffy dog bed, toys, and dog food, courtesy of Petsmart in Lincoln. Total value $400
#19 Racks Fitness Solutions Basket
$40

Starting bid

Racks Fitness Solutions generously donated this basket. It includes 1 week of group training, Protein powder, Electrolytes, Evo9ine, gloves and two shirts. Amazing! Get started training with them. www.racksfit.com Value $230
#20 36" Blackstone Grill with slide out shelf item
#20 36" Blackstone Grill with slide out shelf
$100

Starting bid

This is an awesome 36 inch Blackstone grill with slide out shelf. This grill will be wonderful for making breakfast for the family to burgers for a crowd. This was donated generously by Ace Hardware. Value: $500
#21 Yeti Cooler - Navy Tundra Hauler
$100

Starting bid

Thank you to Ace Hardware for this generous donation of this Yeti Tundra Haul wheeled cooler. Who will be the proud owner of this beautiful cooler? Value $500
#23 - LEAD Athletic Performance (Training for a MS student)
$50

Starting bid

A big thanks to LEAD Athletic Performance for the donation of One month of athletic training for a Middle School student. This state of the art gym is focused on building better athletes and their trainings are coach-led, challenging, and intentionally built for athlete’s needs. Check out their website for more information & schedules www.trainatlead.com Value: $260
#24 TBJR Ultimate Exposure Season Photo package
$20

Starting bid

Ultimate Exposure generously donated a Season Photo Package 1 for a TBJR athlete. Also included in this package is a custom rhino stamped necklace. Local jewelry artist, Jen’s Gems Custom Creations custom made a One of a kind Rhino necklace to share your Rhino Pride! Along with this is a custom TB hat, you will be ready for pictures or game day! Total value $85
#25 Old Sac Overnight & Brew Boat for 2
$50

Starting bid

Enjoy a complementary one night stay at the Embassy Suites by Hilton Sacramento. This stay includes a standard two room suite, a complementary evening reception and complementary made to order breakfast. While you’re staying downtown enjoy a fun time out on the Sac Brew Boat Tiki boat. The tiki boat tour is a 90 minute cruise for two for guests 21+ A very special thank you to Sac Brew Boat & Embassy Suites for their generous donations. Value $420
#26 Bike Lover Basket, Tune up, Brew Bike tour & Railbike
$50

Starting bid

This is the perfect basket for any bike lover! Enjoy this wonderful assortment of bike accessories and a $200 gift certificate for a bike tuneup. This was all generously donated from Lincoln Cyclery - Powered by Monster Joe’s Bike Service here in Lincoln, Ca. In addition to this amazing basket are a gift certificate for two for a public pub tour on Sac Brew Bike and certificate for two aboard the Sac Riverfox Railbike. Get those wheels spinning for a few great adventures! Very special thanks to Lincoln Cyclery, Sac Brew Bike & Sacramento Riverfox Train for these generous donations! Value $400+
#27 Roseville Date Night - Paul Martin’s & RTAA Theatre
$40

Starting bid

Enjoy a wonderful date night out! This Roseville date night includes a $100 gift card to Paul Martin’s restaurant and 3 tickets to a MainStage Production at Roseville Theatre Arts Academy. You can definitely be guaranteed a deliciously entertaining evening! Big thank you to Paul Martin’s & RTAA for their generous donations. Value $172
#28 Fun Night Out-Monk’s Cellar & RTAA
$30

Starting bid

Use this gift to have a great night out. The Monks Celler generously donated a $50 gift card for their restaurant and you can walk across the street to the Roseville Theater Arts Academy to enjoy 3 tickets to any of their Masters Series productions. Many thanks to The Monk’s Cellar & RTAA for their generous support. Value $122
#29 Self Care Starter Kit
$50

Starting bid

Get started enjoying all of the things that we easily put off. Enjoy a very pampering 60 minute skin treatment from Skin Necessities. Your skin will thank you!! This package also includes a gift certificate for a free women’s haircut from Michelle Smith at Sagewood. A Perfect Curve Chiropractic will also include a new patient consult and adjustment. Just to top off this very pampering basket is a gift certificate to Massage Envy where you can relax. A very big thank you to a TBJR member, Skin Necessities, A Perfect Curve Chiropractic and Michelle Smith at Sagewood for these amazing donations. Value $350
#30 Sacramento Ballet -NUTCRACKER
$40

Starting bid

Enjoy two tickets to the Sacramento Ballet perform Nutcracker this December 2025. These tickets must be redeemed at the Sacramento Ballet Box office. Thank you Sacramento Ballet! Value $200
#31 TJ Hockenson autographed Mini Helmet
$30

Starting bid

Here is your chance to get some authentic autographed sports memorabilia. We have a TJ Hockenson autographed flat black mini helmet. This has been authenticated. A big thank you to Eddie & Amanda Damian for this wonderful donation, we really appreciate it!
#32 Quarterback Daniel Jones Autographed Jersey item
#32 Quarterback Daniel Jones Autographed Jersey
$40

Starting bid

Here is your chance to own a really cool framed & autographed Indianapolis Colts Quarterback, Daniel Jones #8 jersey! would be a great addition to any man cave or collector. This is stamped authentic. A big thank you to Eddie & Amanda Damian for this amazing donation, thanks you for your support!
#33 Golf & Greens for Four
$60

Starting bid

Enjoy a day on the Lincoln Hills Golf Course with your favorite foursome. Included in this foursome is also a cart. Golf is valid M-F after 10. After a day of golfing, head on over for a delicious lunch at Saladworks. Lunch & drinks for your foursome sounds great! Thanks so much to Lincoln Hills Golf Club and Saladworks Lincoln for this donation. Value $330
#34 Fine Food & Classic Cars
$50

Starting bid

Enjoy a delicious meal at The Chef’s Table with a $100 giftcard. The Chef’s Table is an unpretentious eatery & bar preparing innovative takes on burgers & other classic American bites. Also included are 4 tickets to the National Automobile Museum in Reno, NV. Spend the day checking out their themed displays with over 220 antique & vintage cars as well as educational & historical exhibits. Big thanks to The Chef’s Table & National Automobile Museum for these exciting donations. Value $160
#35 Mind over Matter Training Basket
$30

Starting bid

Weather you are looking to start training or refine your skills, this is for you. You have the opportunity to win this Training basket, donated by a TBJR assistant coach, Coach Roberts. Provided in this basket are shirts, waterbottles & two training sessions with Mind over Matter Physical Training. Thank you for your donation mind over Matter! Value $140
#36 Fairma Farms Prime Beef & Traeger Basket
$60

Starting bid

You will be ready for the best cookout of your like with this winning combination. Fairma Farms has graciously donated a Summer Pack of their Farm-raised Prime Beef. Located in nearby Newcastle, CA. Your grill or smoker will thank you. The Summer Pack consists of 15 lbs. of ground beef, a Tri tip & Kinders Seasonings. Yum! Also included is an amazing Traeger basket, complete with Pellets, butcher paper, meat claw, leather apron & storage container. This basket was generously donated by a TBJR family! A big thanks to Fairma Farms for this donation! Value $500

