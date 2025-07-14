2025 Tyler Trent Golf Outing for Cancer Research

Hosted by
Fee includes lunch, receptions, T2 golf shirt, range balls, golf cart, and greens fee.
Includes registration for four (4) golfers. Fee includes lunch, receptions, T2 golf shirt, range balls, golf cart, and greens fee.
Your logo on hole flag or sign, ad in program and newsletter. Please email your company logo to Jim Vruggink ([email protected]). This is a non-participation sponsorship and does NOT include golfer registration. Includes comp ticket for NFF Honors Reception
Your logo on hole flag or sign, ad in program and newsletter. Please email your company logo to Jim Vruggink ([email protected]). Includes 1 golfer registration + 1 ticket for NFF Honors Reception. Fee includes lunch, receptions, T2 golf shirt, range balls, golf cart, and greens fee.
Your logo on hole flag or sign, ad in program and newsletter. Please email your company logo to Jim Vruggink ([email protected]). Includes 4 golfer registrations + 4 tickets for NFF Honors Reception. Fee includes lunch, receptions, T2 golf shirt, range balls, golf cart, and greens fee.
