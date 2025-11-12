2025 Umbrella Art Fair*

Offered by
Anne C. Smith
Charcoal and Graphite Drawing on Paper
20 x 18.5"
2013
Anne C. Smith
Charcoal and Graphite Drawing on Paper
Loop 1, 15 x 18.5"
Loop 2, 14 x 21.5"
2017
Anne C. Smith
Silkscreen monoprint
30.75 x 26.75"
2020
Anne C. Smith
Unique etching on paper with metal wire stitching
31 x 17"
2013
Hosey Corona
Handcut vinyl on vinyl fabric, leather cord
20" x 15"
2025
Hosey Corona
Handcut vinyl on vinyl fabric, leather cord
20" x 15"
2025
Hosey Corona
Handcut vinyl on vinyl fabric, leather cord
20" x 15"
2025
Hosey Corona
Handcut vinyl on vinyl fabric, leather cord
20" x 15"
2025
Hosey Corona
Handcut vinyl on vinyl fabric, leather cord
20" x 15"
2025
Stephanie Mercedes
Aluminum and melted guns
12" x 18"
2023
Stephanie Mercedes
Bronze and melted bullets
5" x 3" x 4"
2022
Stephanie Mercedes
Bronze and melted bullets
7" x 17" x 2.5"
2022
Stephanie Mercedes
Bronze and melted bullets
29" x 12"
2023
Stephanie Mercedes
Bronze and melted bullets
28" x 11"
2023
Thiang UK
Oil on panel
8" x 10"
2023
Thiang UK
Oil on panel
8" x 10"
2022
Thiang UK
Oil on panel
8" x 10"
2022
Thiang UK
Oil on panel
8" x 10"
2022
Jessica Valoris
Acrylic on paper
24" x 18"
2021
Jessica Valoris
Acrylic on paper
24" x 18"
2021
Jessica Valoris
Acrylic on paper
24" x 18"
2021
Jessica Valoris
Acrylic on paper
24" x 18"
2021
Jessica Valoris
Acrylic on paper
24" x 18"
2021
Jessica Valoris
Acrylic on paper
24" x 18"
2021
Julia Kwon
Korean silk patchwork, muslin, canvas, and elastics, sewn in the format of face mask
5" x 14"
2020
Korean silk patchwork, muslin, canvas, and elastics, sewn in the format of face mask
5" x 14"
2020
Korean silk patchwork, muslin, canvas, and elastics, sewn in the format of face mask
5" x 15"
Stephanie J. Williams
Vinyl and wood
5" x 5" x "5"
2019
Stephanie Williams
Oil on wood
3.25" x 6"
2013
Stephanie Williams
Oil on wood
3.75" x 3.75"
2014
Stephanie Williams
Oil on wood
3.85" x 7.25"
2014
Stephanie Williams
Oil on wood
3.365" x 7"
2013
Stephanie Williams
Oil on wood
3.625" x 3.75"
2013
Stephanie Williams
Oil on wood
3.625" x 4.625"
2013
Stephanie Williams
Oil on wood
3.625" x 5"
2013
Stephanie Williams
Oil on wood
3.5" x 4.75"
2013
Stephanie Williams
Oil on wood
3.875" x 4.625"
2013
Stephanie Williams
Oil on wood
3.5" x 5.125"
2014
Stephanie Williams
Oil on wood
3.75" x 5.75"
2014
Stephanie Williams
Oil on wood
4.5" x 5.25"
2014
Stephanie Williams
Oil on wood
4.625" x 5.125"
2013
Stephanie Williams
Oil on wood
4" x 4.625"
2013
Stephanie Williams
Oil on wood
4" x 4.625"
2013
Stephanie Williams
Oil on wood
4" x 5.25"
2013
Stephanie Williams
Oil on wood
4" x 5"
2013
Stephanie Williams
Oil on wood
5.625" x 3.875"
2013
Stephanie Williams
Oil on wood
5" x 3.75"
2013
Stephanie Williams
Fabric remnants and handsewn
8" x 18" x 6"
2025
George Kevin Jordan
12" x 12"
2025
Acrylic and collage on wood
Survey says: Black men are strong
+
Survey says: Black men are protectors
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!