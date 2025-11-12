The Nicholson Project

2025 Umbrella Art Fair*

Plate
$950

Anne C. Smith

Charcoal and Graphite Drawing on Paper

20 x 18.5"

2013

Loop 1 + Loop 3
$800

Anne C. Smith

Charcoal and Graphite Drawing on Paper

Loop 1, 15 x 18.5"

Loop 2, 14 x 21.5"

2017

A Point of Longing, AP 1/3
$2,000

Anne C. Smith

Silkscreen monoprint

30.75 x 26.75"

2020

Near/Far (blue)
$1,100

Anne C. Smith

Unique etching on paper with metal wire stitching

31 x 17"

2013

Climate Poncho A
$850

Hosey Corona

Handcut vinyl on vinyl fabric, leather cord

20" x 15"

2025

Climate Poncho B
$850

Hosey Corona

Handcut vinyl on vinyl fabric, leather cord

20" x 15"

2025

Climate Poncho C
$850

Hosey Corona

Handcut vinyl on vinyl fabric, leather cord

20" x 15"

2025

Climate Poncho D
$850

Hosey Corona

Handcut vinyl on vinyl fabric, leather cord

20" x 15"

2025

Climate Poncho E
$850

Hosey Corona

Handcut vinyl on vinyl fabric, leather cord

20" x 15"

2025

Sonic Fracture (VI)
$1,400

Stephanie Mercedes

Aluminum and melted guns

12" x 18"

2023

Sonic Fracture (III)
$1,800

Stephanie Mercedes

Bronze and melted bullets

5" x 3" x 4"

2022

Sonic Fracture (II)
$2,600

Stephanie Mercedes

Bronze and melted bullets

7" x 17" x 2.5"

2022

Name against the same (II)
$1,800

Stephanie Mercedes

Bronze and melted bullets

29" x 12"

2023

Name against the same (I)
$1,800

Stephanie Mercedes

Bronze and melted bullets

28" x 11"

2023

Burmese Pearls
$1,600

Thiang UK

Oil on panel

8" x 10"

2023

Counting Days
$1,600

Thiang UK

Oil on panel

8" x 10"

2022

Crossing
$1,600

Thiang UK

Oil on panel

8" x 10"

2022

Stream in Baltimore
$1,600

Thiang UK

Oil on panel

8" x 10"

2022

Ode to Baskets
$828

Jessica Valoris

Acrylic on paper

24" x 18"

2021

Wild Familiar
$828

Jessica Valoris

Acrylic on paper

24" x 18"

2021

Fugitive Theory
$828

Jessica Valoris

Acrylic on paper

24" x 18"

2021

AfroDanceLinguistics
$828

Jessica Valoris

Acrylic on paper

24" x 18"

2021

Field Communicator
$828

Jessica Valoris

Acrylic on paper

24" x 18"

2021

Whole Being Well Being
$828

Jessica Valoris

Acrylic on paper

24" x 18"

2021

Unapologetically Asian (1)
$800

Julia Kwon

Korean silk patchwork, muslin, canvas, and elastics, sewn in the format of face mask

5" x 14"

2020

Unapologetically Asian (2)
$800

Korean silk patchwork, muslin, canvas, and elastics, sewn in the format of face mask

5" x 14"

2020


Unapologetically Asian (3)
$850

Korean silk patchwork, muslin, canvas, and elastics, sewn in the format of face mask

5" x 15"

Trophies w/out Names
$275

Stephanie J. Williams

Vinyl and wood

5" x 5" x "5"

2019

Anomaly Painting B
$225

Stephanie Williams

Oil on wood

3.25" x 6"

2013

Anomaly Painting 6
$225

Stephanie Williams

Oil on wood

3.75" x 3.75"

2014

Anomaly Painting 14
$275

Stephanie Williams

Oil on wood

3.85" x 7.25"

2014

Anomaly Painting U
$275

Stephanie Williams

Oil on wood

3.365" x 7"

2013

Anomaly Painting R
$225

Stephanie Williams

Oil on wood

3.625" x 3.75"

2013

Anomaly Painting V
$225

Stephanie Williams

Oil on wood

3.625" x 4.625"

2013

Anomaly Painting A
$225

Stephanie Williams

Oil on wood

3.625" x 5"

2013

Anomaly Painting L
$225

Stephanie Williams

Oil on wood

3.5" x 4.75"

2013

Anomaly Painting Q
$225

Stephanie Williams

Oil on wood

3.875" x 4.625"

2013


Anomaly Painting 58
$275

Stephanie Williams

Oil on wood

3.5" x 5.125"

2014

Anomaly Painting 9
$275

Stephanie Williams

Oil on wood

3.75" x 5.75"

2014

Anomaly Painting 32
$275

Stephanie Williams

Oil on wood

4.5" x 5.25"

2014

Anomaly Painting K
$275

Stephanie Williams

Oil on wood

4.625" x 5.125"

2013

Anomaly Painting O
$225

Stephanie Williams

Oil on wood

4" x 4.625"

2013


Anomaly Painting F
$275

Stephanie Williams

Oil on wood

4" x 4.625"

2013


Anomaly Painting P
$225

Stephanie Williams

Oil on wood

4" x 5.25"

2013


Anomaly Painting E
$225

Stephanie Williams

Oil on wood

4" x 5"

2013

Anomaly Painting B
$275

Stephanie Williams

Oil on wood

5.625" x 3.875"

2013


Anomaly Painting J
$225

Stephanie Williams

Oil on wood

5" x 3.75"

2013


Simplistic and Crude (part 1, 2, and 3))
$1,500

Stephanie Williams

Fabric remnants and handsewn

8" x 18" x 6"

2025

Survey Says: Black Men Are Strong + Black Men Are Protectors
$400

George Kevin Jordan

12" x 12"
2025

Acrylic and collage on wood


Survey says: Black men are strong

+

Survey says: Black men are protectors

