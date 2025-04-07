2025 United Way/ DOW Fishing Tournament

3 fishing teams; company logo in prime center location on event banner; company logo in prime center location on tournament shirts; special recognition during event; 3 reserved tables near weigh-in stage; 12 tournament shirts; 24 drink tickets.
Heavy Stringer Fishing Package
$2,000
2 fishing teams; company logo on event banner; company logo on tournament shirts; special recognition during event; 2 reserved tables near weigh-in stage; 8 tournament shirts; 16 drink tickets.
Big Catch Fishing Package
$1,000
1 fishing team; company logo on event banner; company logo on tournament shirts; special recognition during event; 1 reserved table near weigh-in stage; 4 tournament shirts; 8 drink tickets.
Single team entry
$400
May include 1-4 fishermen.
Big Red side-pot
$50
Big Trout side-pot
$50
Redfish side-pot
$50
Heavy other side-pot
$50
Event shirt sponsor
$2,500
*The perfect way for the non-fisherman to stay involved! Perks: Company logo printed down sleeve of shirt; company logo on event banner; special recognition at event.
