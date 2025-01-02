eventClosed

2025 US Masters Cup Additional Event

Sparring (individual) Add-on
$50
Additional Event for Sparring Individual
Kyorugi Combat Team Add-on
$50
Additional Event for Kyorugi Combat Team
Poomsae (individual) Add-on
$50
Additional Event for Poomsae Individual
Poomsae Pairs Add-on
$50
Additional Event for Poomsae Pair
Poomsae Tag Team Add-on
$50
Additional Event for Poomsae Tag Team
Coach
$80
Coach Pass at Door (post registration)

common:zeffyTipDisclaimerTicketing