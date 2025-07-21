Leo Leadership of the United States and Canada Foundation Inc

2025 USA/Canada Leo Leadership Forum Daily Events

4 Sebethe Dr

Cromwell, CT 06416, USA

Wednesday Welcome Dinner (08/06/2025)
$48

Welcome Dinner on Wednesday August 6th, 2025.

Thursday Breakfast (08/07/2025)
$30

Breakfast on Thursday August 7th, 2025.

Thursday Dinner (08/07/2025)
$25

Dinner on Thursday August 7th, 2025

Friday Breakfast (08/08/2025)
$30

Breakfast on Friday August 8th, 2025.

Friday Lunch (08/08/2025)
$35

Lunch on Friday August 8th, 2025.

Friday Dinner (08/08/2025)
$48

Dinner on Friday August 8th, 2025.

Saturday Breakfast (08/09/2025)
$30

Breakfast on Saturday August 9th, 2025.

Saturday Lunch (08/09/2025)
$35

Lunch on Saturday August 9th, 2025.

Closing Ceremony Dinner (08/09/2025)
$60

Closing Ceremony Dinner on Saturday August 9th, 2025.

Sunday Breakfast (08/10/2025)
$30

Breakfast on Sunday August 10th, 2025

