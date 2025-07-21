2025 USA/Canada Leo Leadership Forum Daily Events

Hosted by
About this event
Cromwell, CT 06416, USA
Welcome Dinner on Wednesday August 6th, 2025.
Breakfast on Thursday August 7th, 2025.
Dinner on Thursday August 7th, 2025
Breakfast on Friday August 8th, 2025.
Lunch on Friday August 8th, 2025.
Dinner on Friday August 8th, 2025.
Breakfast on Saturday August 9th, 2025.
Lunch on Saturday August 9th, 2025.
Closing Ceremony Dinner on Saturday August 9th, 2025.
Breakfast on Sunday August 10th, 2025
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!