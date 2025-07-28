2025 Victorian Haunting Sponsorships

Platinum Phantom Event Sponsor item
Platinum Phantom Event Sponsor
$1,000

Includes:
-Listed as official Event Sponsor
-Special VIP recognition during event
-Prominent logo placement on all promotional material
-Logo on event signage
-4 Tickets to the event
-Social media shout-out announcing sponsorship

Golden Ghost Sponsor item
Golden Ghost Sponsor
$750

Includes:
-Special VIP recognition during event
-Prominent logo placement on all promotional material
-Logo on event signage
-2 Tickets to the event
-Social media shout-out announcing sponsorship

Silver Spectre Sponsor item
Silver Spectre Sponsor
$500

Includes:
-Prominent logo placement on all promotional material
-Logo on event signage
-1 Ticket to event
-Social media shout-out announcing sponsorship

Bronze Banshee Sponsor item
Bronze Banshee Sponsor
$250

Includes:
-Logo on event signage
-Social media shout-out announcing sponsorship

addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing