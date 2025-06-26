International Trombone Festival

International Trombone Festival

2025 Video Order Form

Single, static camera capture
$120

1 camera track (using the venue’s camera track): color grading, audio leveling, adding titles, rendering + delivery.

3 camera, dynamic angle capture, 30 MINUTES
$400

3/4 camera tracks (post-production editing, delivered max 4 weeks after ITF): editing (3 camera angles), audio leveling, adding titles, color correction, rendering + uploading it online.

3 camera, dynamic angle capture, 60 MINUTES
$600

3/4 camera tracks (post-production editing, delivered max 4 weeks after ITF): editing (3 camera angles), audio leveling, adding titles, color correction, rendering + uploading it online.

3 camera, dynamic angle capture, 90 MINUTES
$800

3/4 camera tracks (post-production editing, delivered max 4 weeks after ITF): editing (3 camera angles), audio leveling, adding titles, color correction, rendering + uploading it online.

