2025 Visual Arts Network “Out of the Box” Silent Auction

auction.pickupLocation

390 American Legion Blvd, Mountain Home, ID 83647

#1 Golden Hippo
$15

auctionV2.input.startingBid

Created by Yvonne Hughes

#2 Golden Elephant item
#2 Golden Elephant item
#2 Golden Elephant item
#2 Golden Elephant
$15

auctionV2.input.startingBid

Created by Yvonne Hughes

#3 Fractal Wood item
#3 Fractal Wood item
#3 Fractal Wood item
#3 Fractal Wood
$15

auctionV2.input.startingBid

Created by Knight Duerig

#4 Tiki - 1 piece item
#4 Tiki - 1 piece item
#4 Tiki - 1 piece item
#4 Tiki - 1 piece
$15

auctionV2.input.startingBid

Created by Patti Hamaishi

#5 Prehistoric Terrarium item
#5 Prehistoric Terrarium item
#5 Prehistoric Terrarium item
#5 Prehistoric Terrarium
$15

auctionV2.input.startingBid

Created by Richard Garcia

#7 Flower Cup item
#7 Flower Cup item
#7 Flower Cup
$15

auctionV2.input.startingBid

Created by Jen Jamieson

#8 Mad Hatter's Tea Party item
#8 Mad Hatter's Tea Party item
#8 Mad Hatter's Tea Party item
#8 Mad Hatter's Tea Party
$15

auctionV2.input.startingBid

Created by Michelle Yalch

#9 “Read to Me” Bookends item
#9 “Read to Me” Bookends item
#9 “Read to Me” Bookends item
#9 “Read to Me” Bookends
$15

auctionV2.input.startingBid

Created by Linette Nesbitt

#10 Fused Glass Butterfly item
#10 Fused Glass Butterfly item
#10 Fused Glass Butterfly item
#10 Fused Glass Butterfly
$15

auctionV2.input.startingBid

Created by Connie Chubb Clark

#11 Glass Nativity with Lights item
#11 Glass Nativity with Lights item
#11 Glass Nativity with Lights item
#11 Glass Nativity with Lights
$15

auctionV2.input.startingBid

Created by Patti Hamaishi

#12 Bowling Pin Fish item
#12 Bowling Pin Fish item
#12 Bowling Pin Fish
$15

auctionV2.input.startingBid

Created by Pam Batchelor

#13 Eye'm Watching item
#13 Eye'm Watching
$15

auctionV2.input.startingBid

Created by Patti Hamaishi

#14 Horse Shoes item
#14 Horse Shoes item
#14 Horse Shoes item
#14 Horse Shoes
$15

auctionV2.input.startingBid

Created Dara Leah Corvus

#15 Horse Shoes Planters w/plants item
#15 Horse Shoes Planters w/plants item
#15 Horse Shoes Planters w/plants item
#15 Horse Shoes Planters w/plants
$15

auctionV2.input.startingBid

Created by Dara Leah Corvus

#16 The Art Brick item
#16 The Art Brick
$15

auctionV2.input.startingBid

Created by Brenda Raub

#17 Camera Bookends item
#17 Camera Bookends item
#17 Camera Bookends item
#17 Camera Bookends
$15

auctionV2.input.startingBid

Created by Michelle Yalch

#18 Gourd Bookends item
#18 Gourd Bookends item
#18 Gourd Bookends item
#18 Gourd Bookends
$15

auctionV2.input.startingBid

Created by Kay Coughran

#19 Golden Dragon Bookends item
#19 Golden Dragon Bookends item
#19 Golden Dragon Bookends item
#19 Golden Dragon Bookends
$15

auctionV2.input.startingBid

Created by the Mountain Home Public Library 3D Printer

#6 Under the Sea-Horse item
#6 Under the Sea-Horse item
#6 Under the Sea-Horse
$15

auctionV2.input.startingBid

Created by Jennifer Devore

#21 Star Fish - Fish Bookends item
#21 Star Fish - Fish Bookends item
#21 Star Fish - Fish Bookends item
#21 Star Fish - Fish Bookends
$15

auctionV2.input.startingBid

Created by Jennifer Devore

#22 Silver Dragon Bookends item
#22 Silver Dragon Bookends item
#22 Silver Dragon Bookends item
#22 Silver Dragon Bookends
$15

auctionV2.input.startingBid

Created by the Mountain Home Public Library 3D Printer

#23 Floral Montage Bookends item
#23 Floral Montage Bookends item
#23 Floral Montage Bookends
$15

auctionV2.input.startingBid

Created by Amanda Martinez

#24 Read - Inspire Bookends item
#24 Read - Inspire Bookends item
#24 Read - Inspire Bookends item
#24 Read - Inspire Bookends
$15

auctionV2.input.startingBid

Created by Jennifer Devore

#25 Harry Potter Bookends item
#25 Harry Potter Bookends item
#25 Harry Potter Bookends item
#25 Harry Potter Bookends
$15

auctionV2.input.startingBid

Created by Jennifer Devore

common:zeffyTipDisclaimerTicketing