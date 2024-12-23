2025 Waconia DandyLions Frozen Fairway Open

Progressive Tee Times - tee off between noon and 2
$25
Registration starts at 11:30am
Registration starts at 11:30am
Hole Sponsor - Manned by You, the business owner
$250
Provide a game or activity for golfers - you can hand out prizes/swag, if you want. Larger logo listed on banner and separate sponsor board. Please email logo to [email protected] no later than 1/17/25.
Provide a game or activity for golfers - you can hand out prizes/swag, if you want. Larger logo listed on banner and separate sponsor board. Please email logo to [email protected] no later than 1/17/25.
Bronze Sponsor
$150
Business Name listed on event banner
Business Name listed on event banner
Silver Sponsor
$200
Business Logo listed on event banner and sponsor board - please email logo to [email protected] no later than1/17/25.
Business Logo listed on event banner and sponsor board - please email logo to [email protected] no later than1/17/25.
Gold Sponsor
$300
Larger business logo listed on top of event banner and sponsor board - please email logo to [email protected] no later than 1/17/25.
Larger business logo listed on top of event banner and sponsor board - please email logo to [email protected] no later than 1/17/25.
Platinum Sponsor
$500
Larger business logo listed on top of event banner and sponsor board - please email logo to [email protected] no later than1/17/25.
Larger business logo listed on top of event banner and sponsor board - please email logo to [email protected] no later than1/17/25.
Event Sponsor
$1,000
Sole Event Sponsor Banner - also listed on event banner and sponsor board! please email logo to [email protected] no later than1/17/25.
Sole Event Sponsor Banner - also listed on event banner and sponsor board! please email logo to [email protected] no later than1/17/25.