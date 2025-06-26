2025 Way of the Cross 3rd Annual Golf Tournament Fundraiser

1050 Harry Wurzbach Rd

San Antonio, TX 78234, USA

Golf Cap Sponsor
$2,000

Company logo on caps, tee box sign, name of Sponsor Board, 4-player team

Lunch Sponsor $2000
$2,000

Company name on Sponsor Board as lunch meal sponsor, tee box sign, 4-player team

Drink Sponsor $2000
$2,000

Company name on Sponsor Board as drink sponsor, tee box sign, 4-player team

Breakfast Sponsor $1000
$1,000

Company name on Sponsor Board as breakfast meal sponsor, tee box sign, 4 player team

Disciple Sponsor - $500
$500

Company Tee Box sign, Company name on Sponsor Board, and a 4-player team

Hole in One Sponsor $500
$500

Tee box sign, company name displayed on Sponsor Board

Straight Drive Sponsor $500
$500

Tee box sign, company name displayed on Sponsor Board

Team Sponsor $400
$400

4 player team


Tent Sponsor
$300

Set up your own tent for giveaways and company literature, company name on Sponsor Board

Beverage Cart Sponsor $250
$250

Company name displayed on beverage cart and company name on Sponsor Board

Hole Sponsor $100
$100

Company name on tee box sign

Individual Player $100
$100

Individual entry into tournament

Raffle Tickets 5 for $20
$20
Raffle Tickets 30 for $100
$100
Hole in One Entry
$10
