Relentless Equestrian Foundation Inc

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About this event

2025 Winter Wonderland Sponsorships

4150 Lake Washington Rd

Melbourne, FL 32934, USA

Hay Wagon Rides Sponsor
$3,000

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• 3 Social Media Shout-Outs

• 8 Event Admission Tickets

• 10 x 10 Vendor Table/Booth Space (if desired)

• Private Petting Zoo Tour for 8

Festive Décor Sponsor
$1,000

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• 3 Social Media Shout-Outs

• 8 Event Admission Tickets

• 10 x 10 Vendor Table/Booth Space (if desired)

• Private Petting Zoo Tour for 8

Photos With Santa Sponsor
$2,000

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• 2 Social Media Shout-Outs

• 6 Event Admission Tickets

• 10 x 10 Vendor Table/Booth Space (if desired)

• Private Petting Zoo Tour for 6

Petting Zoo Sponsor
$1,000

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• 2 Social Media Shout-Outs

• 6 Event Admission Tickets

• 10 x 10 Vendor Table/Booth Space (if desired)

• Private Petting Zoo Tour for 6

Pony Rides Sponsor
$1,000

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• 2 Social Media Shout-Outs

• 6 Event Admission Tickets

• 10 x 10 Vendor Table/Booth Space (if desired)

• Private Petting Zoo Tour for 6

Face Painting Sponsor
$1,000

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• 2 Social Media Shout-Outs

• 4 Event Admission Tickets

• 10 x 10 Vendor Table/Booth Space (if desired)

Bounce House Sponsor
$750

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• 2 Social Media Shout-Outs

• 4 Event Admission Tickets

• 10 x 10 Vendor Table/Booth Space (if desired)

Arts & Crafts Sponsor
$500

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• 2 Event Admission Tickets

• 10 x 10 Vendor Table/Booth Space (if desired)

Bounce House Sponsor (Little Tikes)
$500

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• 2 Event Admission Tickets

• 10 x 10 Vendor Table/Booth Space (if desired)

Horse Feedings Sponsor
$500

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• 2 Event Admission Tickets

• 10 x 10 Vendor Table/Booth Space (if desired)

Festive Photo Op Sponsor
$300

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• 1 Event Admission Ticket

Logo on Sponsor Banner
$150

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