Women In Sports Helping Inspire The Next Generation Corporation
2025 WISHING 3rd Annual Kick-off (In-person)
2250 N Sheffield Ave
Chicago, IL 60614, USA
High school student general admission
$10
Join us in-person for our 3rd annual kick-off event.
Join us in-person for our 3rd annual kick-off event.
seeMoreDetailsMobile
add
Adult general admission
$10
Join us in-person for our 3rd annual kick-off event.
Join us in-person for our 3rd annual kick-off event.
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout