Woodside Avenue School PTA
2025 Woodside Bingo Night
305 Woodside Ave
Franklin Lakes, NJ 07417, USA
General admission # of guests
free
Includes 8 Bingo Cards (per guest)
Includes 8 Bingo Cards (per guest)
seeMoreDetailsMobile
add
Pizza (whole pie)
free
add
Pizza (1 slice)
free
add
Dauber
free
You will need one per person playing bingo.
You will need one per person playing bingo.
seeMoreDetailsMobile
add
50/50
$10
Raffle Tickets-Half of proceeds go towards 2025/2026 School Year Assemblies
Raffle Tickets-Half of proceeds go towards 2025/2026 School Year Assemblies
seeMoreDetailsMobile
add
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout