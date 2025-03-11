2025 Woodside Bingo Night

305 Woodside Ave

Franklin Lakes, NJ 07417, USA

General admission # of guests
free
Includes 8 Bingo Cards (per guest)
Pizza (whole pie)
free
Pizza (1 slice)
free
Dauber
free
You will need one per person playing bingo.
50/50
$10
Raffle Tickets-Half of proceeds go towards 2025/2026 School Year Assemblies

common:zeffyTipDisclaimerTicketing