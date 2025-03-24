2025 Woven Conference - Sponsorship Form

Bronze Sponsor
$100
Business name (no logo) listed in the notebook that each guest receives ---Business name (no logo) listed on our banner ---Shout-outs on our Facebook page and to our email list
Silver Sponsor
$250
Business name (no logo) listed in the notebook that each guest receives ---Business name (WITH logo) listed on our banner ---Business name & logo displayed on guests' tables during the event ---Shout-outs on our Facebook page and to our email list
Gold Sponsor
$500
Business name (no logo) listed in the notebook that each guest receives ---Business name (WITH LARGE logo) listed on our banner ---Business name & logo displayed on guests' tables during the event ---Business name & logo displayed on screens during the event ---Shout-outs on our Facebook page and to our email list
Add a donation for South Brunswick Christian Homeschoolers

$

