2025 Woven Conference - Sponsorship Form

Business name (no logo) listed in the notebook that each guest receives
---Business name (no logo) listed on our banner
---Shout-outs on our Facebook page and to our email list
Business name (no logo) listed in the notebook that each guest receives
---Business name (no logo) listed on our banner
---Shout-outs on our Facebook page and to our email list
Silver Sponsor
$250
Business name (no logo) listed in the notebook that each guest receives
---Business name (WITH logo) listed on our banner
---Business name & logo displayed on guests' tables during the event
---Shout-outs on our Facebook page and to our email list
Business name (no logo) listed in the notebook that each guest receives
---Business name (WITH logo) listed on our banner
---Business name & logo displayed on guests' tables during the event
---Shout-outs on our Facebook page and to our email list
Gold Sponsor
$500
Business name (no logo) listed in the notebook that each guest receives
---Business name (WITH LARGE logo) listed on our banner
---Business name & logo displayed on guests' tables during the event
---Business name & logo displayed on screens during the event
---Shout-outs on our Facebook page and to our email list
Business name (no logo) listed in the notebook that each guest receives
---Business name (WITH LARGE logo) listed on our banner
---Business name & logo displayed on guests' tables during the event
---Business name & logo displayed on screens during the event
---Shout-outs on our Facebook page and to our email list
Add a donation for South Brunswick Christian Homeschoolers
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!