2025 An Evening at the Derby - Silent Auction

Event Check-In (outside Evergreen Ballroom)

The Four Fairway Friends & Fork2Fire item
$145

Indulge in a premier golfing experience with our exclusive silent auction item: One round of golf for four people at the renowned Geneva National Golf Club! This package offers you the choice of playing on any of the club’s three championship courses, designed by legends Arnold Palmer, Gary Player, and Lee Trevino. This experience is valid for tee times from Monday through Wednesday,* ensuring a serene and unhurried atmosphere. *Not valid in July or on holidays. After golf, enjoy indulge in a farm-to-table meal like no other from Fork2Fire with a $200 gift card. Donated by: Destination Geneva National & Fork2Fire
Ride to School with a Sheriff's Deputy item
$25

Bid on a unique opportunity for your child to experience a memorable ride to school with a Walworth County Sheriff’s Deputy! This exclusive silent auction item offers a special morning commute where students can enjoy the quiet yet reassuring presence of a professional law enforcement officer. The ride is part of the sheriff's department's community outreach efforts, designed to ensure student safety and promote positive relationships between law enforcement and the community. As your child rides alongside a deputy, they will have the chance to learn about the crucial role these officers play in maintaining public safety and can ask questions about their work and experiences in Walworth County. This experience provides a sense of security and fosters trust and understanding, making it an invaluable educational opportunity. Don’t miss out on this chance to give your child a unique perspective on law enforcement and community service! This package also includes a Spy Kits for Kids Detective Science Set--the perfect toy for children who want to get the know the tools and methods used in real life for solving mysteries! Donated by: the Walworth County Sheriff's Office
Two Unforgettable Performing Arts Experiences item
$120

Step into a world of cultural elegance and artistic brilliance with this exclusive silent auction package, designed for lovers of dance and jazz! This coveted offering includes two premium tickets to the esteemed Marcus Performing Arts Center for the 2025/2026 "Presents Dance" or "Presents Jazz" series. You may select from performances by Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, BODYTRAFFIC, Alvin Ailey American Dance Theater, Jazz at the Lincoln Center/The Great American Crooners, New Jazz Underground, or ARTEMIS. Complementing this experience, you will also receive two tickets to a 2025/2026 Season performance by the renowned Milwaukee Ballet, including the "Giselle," a classic ballet tale of love and betrayal; "Encore," a mixed repertory performance showcasing the full spectrum of dance; "Genesis," Milwaukee's biennial competition of up-and-coming choreographers; or "ALICE (in wonderland)" by internationally acclaimed ballet choreographer and director Septime Webre. This package is perfect for both seasoned arts enthusiasts and those eager to embark on new cultural adventures. Secure your chance to create unforgettable memories and witness artistic excellence by bidding on this remarkable experience today! Donated by: Milwaukee Ballet and Marcus Performing Arts Center
"Doomsday" Package item
$175

Prepare for the unexpected with this comprehensive Doomsday Prep Package, designed to provide peace of mind and preparedness in times of uncertainty! This package includes the following: Generac POWERMADE PM2000i gas inverter generator, ensuring you have a steady supply of power when it matters most. AcuRite Home Series weather station, ensuring you stay informed about the latest weather conditions right from the comfort of your home. With its precise readings and sleek design, it’s the perfect companion for any weather enthusiast. Stay refreshed with a beer growler and a gift certificate for Duesterbeck's Microbrewery AND a bottle of Tito's, providing quality for any occasion. Finally, sustain yourself with a bucket of dried food, carefully selected to offer nutrition and longevity. Bid on this essential collection and secure your readiness for whatever the future may hold! Donated by: Generac (Kerri LaDu), Primex, Duesterbecks, Tito's
Autographed Packers Football - 2024 Team item
$125

Bid on a unique piece of sports memorabilia with this Green Bay Packers autographed football from the 2024 season! This exclusive item is signed by the entire team, including coaches, staff, and players, encapsulating the spirit and camaraderie of the Packers. Safely enclosed in a collector’s case, this football is not just a testament to your fandom but also a timeless treasure for any sports enthusiast. Whether you’re an avid collector or a dedicated Packers fan, this one-of-a-kind item is your chance to own a piece of history from one of the NFL’s most storied franchises. Don’t miss the opportunity to bring home this iconic keepsake! Donated by: Green Bay Packers
Get Some Brother! Hulk Hogan Package item
$80

Unleash your inner wrestling fan with this incredible Hulk Hogan memorabilia package, perfect for collectors and enthusiasts alike! This silent auction item features a classic Hulk Hogan action figure that brings to life the iconic wrestling legend, ready to dominate your display shelf. Accompanying the action figure is a vibrant poster showcasing Hulk Hogan in his prime, an ideal piece to energize any room. But that's not all—this package includes a 12-pack of All American beer, personally signed by Hulk Hogan himself, adding a unique twist to your beverage collection. To top it all off, you'll receive a hat signed by both Hulk Hogan and his long-time manager, making this a truly one-of-a-kind addition to any fan's trove. Don't miss out on the opportunity to own a piece of wrestling history with this exclusive auction item! Donated by: April James
1-Week at Holiday Home Camp for 2nd - 8th Grader (1 of 2) item
$200

Bid on a magical summer adventure for your child at Holiday Home Camp, nestled on the picturesque shores of Geneva Lake! This one-week camp experience is designed for 2nd through 8th graders, offering the perfect blend of fun, learning, and outdoor exploration. Your camper will dive into a variety of engaging activities, including swimming, tubing, archery, arts and crafts, dance, and outdoor education. They'll enjoy recreational sports, gather around campfires, and create lifelong memories with new friends. Don't miss the chance to give your child the wonder of summer camp on the beautiful shores of Lake Geneva! Donated by: Holiday Home Camp
1-Week at Holiday Home Camp for 2nd - 8th Grader (2 of 2) item
$200

Bid on a magical summer adventure for your child at Holiday Home Camp, nestled on the picturesque shores of Geneva Lake! This one-week camp experience is designed for 2nd through 8th graders, offering the perfect blend of fun, learning, and outdoor exploration. Your camper will dive into a variety of engaging activities, including swimming, tubing, archery, arts and crafts, dance, and outdoor education. They'll enjoy recreational sports, gather around campfires, and create lifelong memories with new friends. Don't miss the chance to give your child the wonder of summer camp on the beautiful shores of Lake Geneva! Donated by: Holiday Home Camp
Birthday Party at the Holiday Home Camp OWLS Ropes Course item
$160

Experience the thrill of a lifetime with our exclusive silent auction package at the OWLS program on Geneva Lake! This offer includes a two-hour session for 12 people at the Giant Swing, where you'll soar through the air and enjoy breathtaking views. Perfect for adrenaline junkies and those looking to conquer new heights, this adventure is bound to be a highlight for all participants. After your exhilarating swing experience, relax and celebrate with a three-hour pavilion rental. This picturesque lakeside setting is ideal for hosting a memorable gathering, whether it's a birthday party or a special occasion with friends and family. Don’t miss out on this incredible opportunity to create lasting memories filled with laughter and excitement in the beautiful surroundings of Geneva Lake. Bid now and make your event unforgettable! Donated by: Outdoor Wisconsin Leadership School (OWLS)
Summerfest - Four (4) General Admission Tickets item
$45

Get ready to experience the thrill of live music on multiple stages! Bid on four general admission tickets to Summerfest, the world’s largest music festival, where you and your friends can enjoy unforgettable performances from top artists in a vibrant, energetic atmosphere. Don’t miss your chance to bid on tickets for this must-do Wisconsin summer fun! Donated by: Mackenzie & Kris Bestold
Wine Tasting Experience for Four (4) item
$25

Indulge in an exquisite wine tasting experience for four at the renowned Cooper's Hawk Winery & Restaurant! This silent auction item invites you and three guests to embark on a delightful journey through a curated selection of award-winning wines. Set in an elegant and inviting atmosphere, you'll savor the rich flavors and aromas of expertly crafted wines, guided by knowledgeable staff who are passionate about winemaking. Whether you're a seasoned wine enthusiast or a curious beginner, this tasting offers something special for everyone. Elevate your palate and create unforgettable memories with friends or family at Cooper's Hawk, where every sip tells a story. Don’t miss the chance to bid on this exceptional experience! Donated by: Cooper's Hawk Winery & Restaurant Brookfield
Gordy's 2-Hour Ski Boat Rental with Driver item
$200

Experience the ultimate day on Geneva Lake with this exclusive Gordy's package, perfect for both adventure seekers and those looking to relax! Start your day with a thrilling 2-hour ski boat rental, complete with a skilled driver to ensure a smooth and exhilarating ride. After your aquatic adventure, savor a delicious meal with $100 in gift cards at Gordy's Boathouse, renowned for its mouthwatering dishes and stunning lakeside views. To commemorate your unforgettable day, take home a Gordy's branded sweatshirt, t-shirts, and a handy koozie, perfect for keeping your beverages cool. This package offers the perfect blend of excitement, relaxation, and style, making it an irresistible addition to your summer plans! Donated by: Gordy's
Exclusive Auto Detailing - Two (2) Complete Detailings item
$45

Bid on an exclusive automobile detailing experience with Luis, a master craftsman dedicated to transforming your vehicle into a pristine masterpiece. Specializing in high-quality detailing, Luis operates by appointment only to ensure that every inch of your car receives meticulous attention and care. Whether it's restoring the shine of your paintwork or rejuvenating the interior, Luis's unparalleled expertise guarantees superior results that exceed expectations. Don't miss the chance to give your car the ultimate pampering it deserves—place your bid now for this luxurious, personalized service! Donated by: Luis' Automotive Detailing
Saturday Prime Rib Prix Fixe for Four(4) at The Abbey Resort item
$100

Indulge in an exquisite dining experience with this exclusive offering from the Abbey Resort and Spa! You and three guests will enjoy a memorable evening at the renowned 240° West restaurant, featuring their exceptional Saturday Harborside Prime Rib Prix Fixe Menu. Savor each delectable course prepared with the finest ingredients, all while taking in the stunning lakeside views. To elevate your dining experience, this package includes a bottle of Josh Cellars Cabernet Sauvignon, perfectly paired to complement your meal. Bid on this opportunity to create cherished memories with friends or family while enjoying a taste of luxury and relaxation. Donated by: The Abbey Resort
Delavan Lake 4-Hour Boat Rental item
$160

Experience an ultimate day of relaxation and fun with a 4-hour boat rental on stunning Lake Delavan! Whether you're planning a serene family picnic or an adventurous outing with friends, this incredible opportunity offers the perfect setting to create lasting memories. As you glide across the sparkling waters, take in the breathtaking views and vibrant natural beauty that surrounds you. Pack your favorite picnic treats and drinks, and enjoy a delightful afternoon under the sun. This boat rental promises an unforgettable escape into the heart of nature. Bid now for your chance to embrace the perfect blend of tranquility and excitement on Lake Delavan! Donated by: Lakeside Bait & Tackle/Boat Wranglers
Two (2) Club Level Tickets to Milwaukee Brewers Game item
$80

Experience the thrill of Major League Baseball with two club-level tickets to a Milwaukee Brewers game during the 2025 season! Enjoy unparalleled views and the luxurious amenities of the club level as you cheer on the Brewers at American Family Field. These tickets are valid for a Monday through Thursday game, allowing you to choose a date that fits your schedule. Whether you're a die-hard fan or looking for a memorable outing, this silent auction item offers the perfect blend of excitement and comfort. Don't miss your chance to bid on this exclusive opportunity to witness the Brewers in action! Donated by: Milwaukee Brewers
The Glamorous Pour item
$80

Bid on two exquisite items! First, from Fontana Jewelers, we present the stunning Gold Geneva Lake Bracelet. This piece is a true testament to elegance and craftsmanship, featuring a timeless design inspired by the serene beauty of Geneva Lake. Its intricate detailing and luxurious gold finish make it a perfect addition to any jewelry collection. Secondly, indulge in the perfect martini experience with the Bruno Liquors Martini Set. This sophisticated set includes premium-quality shaker, glasses, and all the essentials needed to craft the perfect cocktail. Whether you're a seasoned mixologist or a casual enthusiast, this set is sure to elevate your cocktail game to new heights. Donated by: Fontana Jeweler and Bruno's Liquors
Elegance Uncorked item
$40

Bid on two exquisite items that are sure to captivate your senses. First, from Fontana Jewelers, we present the stunning Sterling Silver Geneva Lake Classic Bracelet. This piece is a true testament to elegance and craftsmanship, featuring a horizontal Geneva Lake design on a 7″ sterling silver curb chain. Its intricate detailing and timeless appeal make it a perfect addition to any jewelry collection. Secondly, indulge in a delightful wine experience with a bottle of Josh Cellars Sauvignon Blanc. Known for its crisp and refreshing taste, this wine offers notes of citrus and tropical fruits, making it a perfect companion for any occasion. Don't miss the chance to own these remarkable items—place your bids now and support a great cause! Donated by: Fontana Jeweler & Bruno's Liquors
Self-Care Package item
$20

Indulge in the ultimate self-care experience with this exclusive silent auction package. Package includes an autographed copy of "Gathering Women," a book that celebrates the strength and wisdom of women. Unwind with meditation coloring books, allowing your creativity to flow while finding inner peace. Enhance your relaxation with a certificate for a free vibroacoustic session, designed to soothe both body and mind. Let's not forget the top-tier Aveda products from Jasmine Salon such as a shine mask, texture tonic, replenishing overnight serum, and violet moisture and shine cream. Treat yourself or a loved one to this rejuvenating collection and embrace the art of self-care. Donated by Brandee Walton and Jasmine Salon & Spa
SkinGlow Basket item
$170

Your skin will absolutely GLOW with this spa skin care package from Skin Glow Med Spa. Included in this package is an array of skin care products hand selected by Brittni Gilling, a licensed Nurse Practitioner specializing in aesthetic medicine. A highlight product is the A-Team Duo Kit from the professional brand skinbetter featuring two ground-breaking products to start your professional skin care journey: defense and repair serum and retinol overnight cream. These products are dermatologist tested, paraben free, fragrance free, dye free, and cruelty free. Also included in this package are skin care towels, the ONLY way to cleanse your face. A revolution in skincare and hygiene, the Clean Towels ensure your face is spared from bacteria commonly found on normal towels. These are single-use towels that are USDA bio-based and compostable.
Horseback Riding Camp item
$225

Give your child the gift of adventure and learning with a one-week summer camp experience at Diettrich Farms! Campers will have the unique opportunity to make lifelong friends and develop leadership skills in a safe and nurturing environment. Throughout the week, students will engage in hands-on activities that involve learning about horses, chickens, pond life, and gardening. Daily adventures include grooming, tacking up, riding, barn chores, nature exploration, and creative art projects. The week culminates in an exciting demonstration where campers showcase their new skills to friends and family. This package includes a print-out certificate for easy redemption. Don't miss out on this enriching experience that promises to be both educational and fun! Donated by: Diettrich Farms
VIP Mecum Auto Auction Experience item
$800

Don't miss this VIP Experience, including: 4 Gold Access Admission Tickets + food and beverages Tour of Mecum Service station Donated by: Mecum Auctions
Clearwater Outdoors item
$60

Explore the serene beauty of Geneva Lake with a two-hour kayak or stand-up paddleboard rental for two from Clearwater Outdoor. Paddle through the crystal-clear waters, taking in the stunning scenery and enjoying a peaceful escape. This package also includes a stylish hat and a comfortable t-shirt, perfect for your adventure on the lake. Don't miss out on this chance to create unforgettable memories while enjoying the great outdoors! Donated by: Clear Water Outdoor
Horticultural Hall Venue Rental item
$450

Horticultural Hall in Lake Geneva is a charming venue that perfectly blends historical elegance with modern convenience, making it an ideal location for hosting memorable events! This hall offers a versatile space that can comfortably accommodate approximately 160 guests, complete with tables and chairs included. The venue's inviting atmosphere is perfect for a variety of gatherings, from weddings and corporate events to intimate celebrations. One of the highlights of hosting an event here is the flexibility it provides; you can bring in your own caterer, allowing you to tailor the culinary experience to suit your personal taste and event theme. Whether you're planning a sophisticated dinner party or a lively celebration, Horticultural Hall provides a stunning backdrop that ensures your event will be both unique and unforgettable! *Sunday Rental Only Donated by: Horticultural Hall

