2025 Tampa Bay Veg Fest Sponsor

~ Up to 4 booth spaces in prime location (of Sponsor’s choice) at event ~ Logo on all promotional materials (fliers, cover of program, signage) ~ Banner with your company’s logo at Speaker tent ~ Recognition in event announcements ~ Full page ad in FVA’s quarterly newsletter ~ Inclusion in all Press Releases ~ Live link to the company’s website on Tampa Bay VegFest Sponsor Page ~ Company logo on Tampa Bay VegFest Facebook Page ~ 8 tickets (4 pairs) to FVA’s Annual Have A Heart Dinner featuring nationally known guest speaker ~ Professionally recorded interview for your company