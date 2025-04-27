2025 Tampa Bay Veg Fest Sponsor

Hosted by
~ Up to 4 booth spaces in prime location (of Sponsor’s choice) at event ~ Logo on all promotional materials (fliers, cover of program, signage) ~ Banner with your company’s logo at Speaker tent ~ Recognition in event announcements ~ Full page ad in FVA’s quarterly newsletter ~ Inclusion in all Press Releases ~ Live link to the company’s website on Tampa Bay VegFest Sponsor Page ~ Company logo on Tampa Bay VegFest Facebook Page ~ 8 tickets (4 pairs) to FVA’s Annual Have A Heart Dinner featuring nationally known guest speaker ~ Professionally recorded interview for your company
~ 2 booth spaces at event ~ Logo on all promotional materials (fliers, event program, signage) ~ Half page ad in FVA’s quarterly newsletter ~ Live link to company’s website on Tampa Bay VegFest Sponsor Page ~ Tampa Bay VegFest Social Media Promotion ~ 6 tickets (3 pairs) to FVA’s Annual Have A Heart Dinner featuring nationally known guest speaker
~ Booth space at event ~ Logo on all promotional materials (fliers, event program, signage) ~ Quarter page ad in FVA’s quarterly newsletter ~ Live link to company’s website on Tampa Bay VegFest Sponsor Page ~ Tampa Bay Veg Fest Social Media Promotion ~ 2 Tickets (1 pair) to FVA’s Annual Have A Heart Dinner featuring nationally known guest speaker
~ Booth space at event ~ Logo on promotional materials (fliers and event program) ~ Live link to company’s website on Tampa Bay VegFest Sponsor Page ~ Tampa Bay VegFest Social Media Promotion ~ 2 Tickets to FVA’s Annual Have A Heart Dinner featuring nationally known guest speaker
~ Booth space at event ~ Logo on promotional materials (fliers and event program) ~ Live link to company’s website on Tampa Bay VegFest Sponsor Page ~ Tampa Bay VegFest Social Media Promotion ~ 2 Tickets (1 pair) to FVA’s Annual Have A Heart Dinner featuring nationally known guest speaker
~ Booth space at event ~ Live link to company’s website on Tampa Bay VegFest Sponsor Page ~ Tampa Bay VegFest Social Media Promotion ~ Logo in event program
~ Name in event program ~ Recognition on Tampa Bay VegFest Sponsor Page ~ Recognition on Tampa Bay VegFest Social Media ~ 2 Tickets (1 pair) to FVA’s Annual Have A Heart Dinner featuring nationally known guest speaker
~ Live link to company’s website on Tampa Bay VegFest Sponsor Page ~ Tampa Bay Veg Fest Social Media Promotion ~ Name in event program
