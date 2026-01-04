RoundUp4Charity

About this event

2026-03-28 FEATURING BOB APPEL - COLUMBUS HALL

111 Landa St

New Braunfels, TX 78130, USA

MAR 28, 2026 - BOB APPEL - NON-MEMBERS EARLY BIRD
$12
Available until Mar 28

$12

MAR 28 -BOB APPEL -MEMBERS EARLY BIRD
$10
Available until Mar 28

$10

MAR 28, 2026 -BOB APPEL - DAY OF EVENT
$15

$15 DAY OF EVENT

TABLE R1
$80
This is a group ticket, it includes 8 tickets

FLOOR SIDE TABLE FOR 8 #R1

TABLE R2
$80
This is a group ticket, it includes 8 tickets

FLOOR SIDE TABLE FOR 8 #R2

TABLE R3
$80
This is a group ticket, it includes 8 tickets

FLOOR SIDE TABLE FOR 8 #R3

TABLE R4
$80
This is a group ticket, it includes 8 tickets

FLOOR SIDE TABLE FOR 8 #R4

TABLE R5
$80
This is a group ticket, it includes 8 tickets

FLOOR SIDE TABLE FOR 8 #R5

TABLE R6
$80
This is a group ticket, it includes 8 tickets

FLOOR SIDE TABLE FOR 8 #R6

TABLE R7
$80
This is a group ticket, it includes 8 tickets

FLOOR SIDE TABLE FOR 8 #R7

TABLE R8
$80
This is a group ticket, it includes 8 tickets

FLOOR SIDE TABLE FOR 8 #R8

TABLE R9
$80
This is a group ticket, it includes 8 tickets

FLOOR SIDE TABLE FOR 8 #R9

TABLE L1
$80
This is a group ticket, it includes 8 tickets

FLOOR SIDE TABLE FOR 8 #L1

TABLE L2
$80
This is a group ticket, it includes 8 tickets

FLOOR SIDE TABLE FOR 8 #L2

TABLE L3
$80
This is a group ticket, it includes 8 tickets

FLOOR SIDE TABLE FOR 8 #L3

TABLE L4
$80
This is a group ticket, it includes 8 tickets

FLOOR SIDE TABLE FOR 8 #L4

TABLE L5
$80
This is a group ticket, it includes 8 tickets

FLOOR SIDE TABLE FOR 8 #L5

TABLE L6
$80
This is a group ticket, it includes 8 tickets

FLOOR SIDE TABLE FOR 8 #L6

TABLE L7
$80
This is a group ticket, it includes 8 tickets

FLOOR SIDE TABLE FOR 8 #L7

TABLE L8
$80
This is a group ticket, it includes 8 tickets

FLOOR SIDE TABLE FOR 8 #L8

TABLE L9
$80
This is a group ticket, it includes 8 tickets

FLOOR SIDE TABLE FOR 8 #L9

