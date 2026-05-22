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About this event

2026-05-22 FEATURING CACTUS COUNTRY - COLUMBUS HALL

111 Landa St

New Braunfels, TX 78130, USA

MAY 22, 2026 - CACTUS COUNTRY - DAY OF EVENT
$15

$15 DAY OF EVENT

TABLE R1
$80
This is a group ticket, it includes 8 tickets

FLOOR SIDE TABLE FOR 8 #R1

TABLE R2
$80
This is a group ticket, it includes 8 tickets

FLOOR SIDE TABLE FOR 8 #R2

TABLE R3
$80
This is a group ticket, it includes 8 tickets

FLOOR SIDE TABLE FOR 8 #R3

TABLE R4
$80
This is a group ticket, it includes 8 tickets

FLOOR SIDE TABLE FOR 8 #R4

TABLE R5
$80
This is a group ticket, it includes 8 tickets

FLOOR SIDE TABLE FOR 8 #R5

TABLE R6
$80
This is a group ticket, it includes 8 tickets

FLOOR SIDE TABLE FOR 8 #R6

TABLE R7
$80
This is a group ticket, it includes 8 tickets

FLOOR SIDE TABLE FOR 8 #R7

TABLE R8
$80
This is a group ticket, it includes 8 tickets

FLOOR SIDE TABLE FOR 8 #R8

TABLE R9
$80
This is a group ticket, it includes 8 tickets

FLOOR SIDE TABLE FOR 8 #R9

TABLE R11
$80
This is a group ticket, it includes 8 tickets

TABLE FOR 8

TABLE R12
$80
This is a group ticket, it includes 8 tickets

TABLE FOR 8

TABLE R13
$80
This is a group ticket, it includes 8 tickets

TABLE FOR 8

TABLE R14
$80
This is a group ticket, it includes 8 tickets

TABLE FOR 8

TABLE R15
$80
This is a group ticket, it includes 8 tickets

TABLE FOR 8

TABLE R16
$80
This is a group ticket, it includes 8 tickets

TABLE FOR 8

TABLE R17
$80
This is a group ticket, it includes 8 tickets

TABLE FOR 8

TABLE R18
$80
This is a group ticket, it includes 8 tickets

TABLE FOR 8

TABLE R19
$80
This is a group ticket, it includes 8 tickets

TABLE FOR 8

TABLE L1
$80
This is a group ticket, it includes 8 tickets

FLOOR SIDE TABLE FOR 8 #L1

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