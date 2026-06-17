RoundUp4Charity

Hosted by

RoundUp4Charity

About this event

2026-12-05 FEATURING BOB APPEL - COLUMBUS HALL

111 Landa St

New Braunfels, TX 78130, USA

DEC 5, 2026 - BOB APPEL - NON-MEMBERS EARLY BIRD GA
$12
Available until Oct 22

$12

DEC 5, 2026 - BOB APPEL -MEMBERS EARLY BIRD (GA)
$10
Available until Oct 22

$10

DEC 5, 2026 - BOB APPEL - DAY OF EVENT GA
$15

$15 DAY OF EVENT

TABLE R1
$100
This is a group ticket, it includes 10 tickets

FLOOR SIDE TABLE FOR 10 #R1

TABLE R2
$100
This is a group ticket, it includes 10 tickets

FLOOR SIDE TABLE FOR 10 #R2

TABLE R3
$100
This is a group ticket, it includes 10 tickets

FLOOR SIDE TABLE FOR 10 #R3

TABLE R4
$100
This is a group ticket, it includes 10 tickets

FLOOR SIDE TABLE FOR 10 #R4

TABLE C1
$100
This is a group ticket, it includes 10 tickets

FLOOR SIDE TABLE FOR 10 #C1

TABLE C2
$100
This is a group ticket, it includes 10 tickets

FLOOR SIDE TABLE FOR 10 #C2

TABLE C3
$100
This is a group ticket, it includes 10 tickets

FLOOR SIDE TABLE FOR 10 #C3

TABLE L1
$100
This is a group ticket, it includes 10 tickets

FLOOR SIDE TABLE FOR 10 #L1

TABLE L2
$100
This is a group ticket, it includes 10 tickets

FLOOR SIDE TABLE FOR 10 #L2

TABLE L3
$100
This is a group ticket, it includes 10 tickets

FLOOR SIDE TABLE FOR 10 #L3

TABLE L4
$100
This is a group ticket, it includes 10 tickets

FLOOR SIDE TABLE FOR 10 #L4

TABLE L501 GENERAL ADMISSION
$80
This is a group ticket, it includes 8 tickets

FLOOR SIDE TABLE FOR 8 #L501

TABLE L502
$80
This is a group ticket, it includes 8 tickets

FLOOR SIDE TABLE FOR 8 #L502

TABLE L503
$80
This is a group ticket, it includes 8 tickets

FLOOR SIDE TABLE FOR 8 #L503

TABLE L504
$80
This is a group ticket, it includes 8 tickets

FLOOR SIDE TABLE FOR 8 #L504

TABLE L505
$80
This is a group ticket, it includes 8 tickets

FLOOR SIDE TABLE FOR 8 #L505

TABLE L506
$80
This is a group ticket, it includes 8 tickets

TABLE FOR 8 L506

Add a donation for RoundUp4Charity

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!