Albany State University National Alumni Association

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Albany State University National Alumni Association

About this event

2026-2027 ASU Basketball Meal Train

MBB (A)- November 13, 2026-Lyons Univ.-Boca Raton, FL
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

MBB (A)- November 14, 2026-Rollins College Boca Raton, FL
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

WBB (A)- November 24, 2026-Lemoyne Owens-Memphis, TN
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

MBB (A)- November 19, 2026-Morehouse College-Atlanta, GA
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

MBB (A)- November 24, 2026-Shorter Univ-Albany, GA
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

WBB(H)-November 28, 2026-Central State University-Albany, GA
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

MBB(A)-November 28, 2026-FL Technical College-Melbourne, FL
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

WBB(H)-December 3,2026-Clark Atlanta University-Albany, GA
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

MBB(H)-December 3,2026-Clark Atlanta University-Albany, GA
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

WBB(H)-December 5, 2026 Ft Valley State -Albany, GA
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

MBB(H)-December 5, 2026 Ft Valley State -Albany, GA
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

WBB(A)-December 10, 2026 Savannah State-Savannah GA
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

MBB(A)-December 10, 2026 Savannah State-Savannah GA
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

MBB(A)-December 12, 2026 Edward Waters Univ-Jacksonville, FL
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

WBB(A)-December 12, 2026 Edward Waters Univ-Jacksonville, FL
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

WBB(H)-December 17, 2026 Allen Univ. Albany, GA
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

MBB(H)-December 17, 2026 Allen Univ. Albany, GA
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

WBB(H)-December 19, 2026 Benedict College-Albany, GA
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

MBB(H)-December 19, 2026 Benedict College-Albany, GA
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

WBB(H)-January 2, 2027-Lemoyne Owen College-Albany, GA
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

MBB(H)-January 2, 2027-Lemoyne Owen College-Albany, GA
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

WBB(H)-January 4 , 2027-Lane College-Albany, GA
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

MBB(H)-January 4 , 2027-Lane College-Albany, GA
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

WBB(A)-January 7, 2027-Kentucky State Univ-Frankfort, KY
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

MBB(A)-January 7, 2027-Kentucky State Univ-Frankfort, KY
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

WBB(A)-January 9, 2027-Central State Univ.-Wilberforce Ohio
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

MBB(A)-January 9, 2027-Central State Univ.-Wilberforce Ohio
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

WBB(H)-January 13, 2027-Miles College-Albany, GA
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

MBB(H)-January 13, 2027-Miles College-Albany, GA
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

WBB(A)-January 16, 2027-Springhill College-Mobile, AL
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

MBB(A)-January 16, 2027-Springhill College-Mobile, AL
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

WBB(H)-January 18, 2027-Tuskegee Univ.-Albany, GA
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

MBB(H)-January 18, 2027-Tuskegee Univ.-Albany, GA
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

MBB(H)-January 21, 2027-Tuskegee Univ.-Albany, GA
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

WBB(A)-January 28, 2027-Clark Atlanta Univ-Atlanta, GA
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

MBB(A)-January 28, 2027-Clark Atlanta Univ-Atlanta, GA
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

WBB(A)-January 30, 2027-Ft. Valley State-Ft. Valley, GA
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

MBB(A)-January 30, 2027-Ft. Valley State-Ft. Valley, GA
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

WBB(H)-February 4, 2027-Savannah St. Univ-Albany, GA
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

MBB(H)-February 4, 2027-Savannah St. Univ-Albany, GA
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

WBB(H)-February 6, 2027-Edward Waters Univ-Albany, GA
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

MBB(H)-February 6, 2027-Edward Waters Univ-Albany, GA
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

WBB(A)-February 10, 2027- Miles College, Birmingham, AL
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

MBB(A)-February 10, 2027- Miles College, Birmingham, AL
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

WBB(H)-February 13, 2027- Springhill College-Albany, GA
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

MBB(H)-February 13, 2027- Springhill College-Albany, GA
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

WBB(A)-February 15, 2027- Tuskegee Univ.-Tuskegee, AL
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

MBB(A)-February 15, 2027- Tuskegee Univ.-Tuskegee, AL
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

WBB(A)-February 18, 2027- Allen Univ-Allen, SC
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

MBB(A)-February 18, 2027- Allen Univ-Allen, SC
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

WBB(A)-February 20, 2027- Benedict College-Allen, SC
Free

Provide meals for 25 W and 25 M players and staff

MBB(A)-February 20, 2027- Benedict College-Allen, SC
Free

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