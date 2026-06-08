A circular logo for the Fort Wood Community Spouses' Club features a silhouette of Missouri in the background, with two stylized figures forming a heart in the foreground, surrounded by dogwood branches and a motto.
Fort Wood Community Spouses' Club

Offered by

Fort Wood Community Spouses' Club

About the memberships

2026-2027 FWCSC Membership Form

Sort by category

Full Year Tier 1 Membership - E5 & Below
$25

Membership valid from June 1 - May 31


Includes:
Full-year Membership

Available until Aug 22
Full Year Tier 2 Membership - E5 & Below
$40

Membership valid from June 1 - May 31


Includes:
Full-year Membership

Club T-Shirt

Available until Aug 22
Full Year Tier 3 Membership - E5 & Below
$120

Membership valid from June 1 - May 31


Includes:
Full-year Membership

Club T-Shirt

4 Prepaid Membership Mixer Vouchers

PAY IN PERSON: Full Year Tier 1 Membership - E5 & Below
Free

Membership valid from June 1 - May 31


Includes:
Full-year Membership


You can pay your $25 in dues in person at our Super Sign Up or 1st General Membership Mixer.

Available until Aug 22
PAY IN PERSON: Full Year Tier 2 Membership - E5 & Below
Free

Membership valid from June 1 - May 31


Includes:
Full-year Membership

Club T-Shirt


You can pay your $40 in dues in person at our Super Sign Up or 1st General Membership Mixer.

Available until Aug 22
PAY IN PERSON: Full Year Tier 3 Membership - E5 & Below
Free

Membership valid from June 1 - May 31


Includes:
Full-year Membership

Club T-Shirt

4 Prepaid Membership Mixer Vouchers


You can pay your $120 in dues in person at our Super Sign Up or 1st General Membership Mixer.

Full Year Tier 1 Membership - E6 & Above
$35

Membership valid from June 1 - May 31


Includes:
Full-year Membership

Available until Aug 22
Full Year Tier 2 Membership - E6 & Above
$50

Membership valid from June 1 - May 31


Includes:
Full-year Membership

Club T-Shirt

Available until Aug 22
Full Year Tier 3 Membership - E6 & Above
$130

Membership valid from June 1 - May 31


Includes:
Full-year Membership

Club T-Shirt

4 Prepaid Membership Mixer Vouchers

PAY IN PERSON: Full Year Tier 1 Membership - E6 & Above
Free

Membership valid from June 1 - May 31


Includes:
Full-year Membership


You can pay your $35 in dues in person at our Super Sign Up or 1st General Membership Mixer.

Available until Aug 22
PAY IN PERSON: Full Year Tier 3 Membership - E6 & Above
Free

Membership valid from June 1 - May 31


Includes:
Full-year Membership

Club T-Shirt

4 Prepaid Membership Mixer Vouchers


You can pay your $130 in dues in person at our Super Sign Up or 1st General Membership Mixer.

Full Year Tier 1 Membership - Associate
$45

Membership valid from June 1 - May 31


Includes:
Full-year Membership


*The Executive Board MUST approve all the membership of Associate Members

Available until Aug 22
Full Year Tier 2 Membership - Associate
$60

Membership valid from June 1 - May 31


Includes:
Full-year Membership

Club T-Shirt


*The Executive Board MUST approve all the membership of Associate Members

Available until Aug 22
Full Year Tier 3 Membership - Associate
$140

Membership valid from June 1 - May 31


Includes:
Full-year Membership

Club T-Shirt

4 Prepaid Membership Mixer Vouchers


*The Executive Board MUST approve all the membership of Associate Members

PAY IN PERSON: Full Year Tier 1 Membership - Associate
Free

Membership valid from June 1 - May 31


Includes:
Full-year Membership


You can pay your $45 in dues in person at our Super Sign Up or 1st General Membership Mixer.


*The Executive Board MUST approve all the membership of Associate Members

Available until Aug 22
PAY IN PERSON: Full Year Tier 2 Membership - Associate
Free

Membership valid from June 1 - May 31


Includes:
Full-year Membership

Club T-Shirt


You can pay your $60 in dues in person at our Super Sign Up or 1st General Membership Mixer.


*The Executive Board MUST approve all the membership of Associate Members

Available until Aug 22
PAY IN PERSON: Full Year Tier 3 Membership - Associate
Free

Membership valid from June 1 - May 31


Includes:
Full-year Membership

Club T-Shirt

4 Prepaid Membership Mixer Vouchers


You can pay your $140 in dues in person at our Super Sign Up or 1st General Membership Mixer.


*The Executive Board MUST approve all the membership of Associate Members

Full Year Tier 1 Membership - Gold Star Spouse
Free

Membership valid from June 1 - May 31


Includes:
Full-year Membership


Membership Fee is no cost to Gold Star Spouses

Available until Aug 22
Full Year Tier 2 Membership - Gold Star Spouse
Free

Membership valid from June 1 - May 31


Includes:
Full-year Membership

Club T-Shirt


Membership Fee and T-Shirt is no cost to Gold Star Spouses

Available until Aug 22
Full Year Tier 3 Membership - Gold Star Spouse
$80

Membership valid from June 1 - May 31


Includes:
Full-year Membership

Club T-Shirt

4 Prepaid Membership Mixer Vouchers


Membership Fee and club T-Shirt is no cost to Gold Star Spouses

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