2026-2027 FWCSC Membership Form

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About the memberships
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Membership valid from June 1 - May 31
Includes:
Full-year Membership
Membership valid from June 1 - May 31
Includes:
Full-year Membership
Club T-Shirt
Membership valid from June 1 - May 31
Includes:
Full-year Membership
Club T-Shirt
4 Prepaid Membership Mixer Vouchers
Membership valid from June 1 - May 31
Includes:
Full-year Membership
You can pay your $25 in dues in person at our Super Sign Up or 1st General Membership Mixer.
Membership valid from June 1 - May 31
Includes:
Full-year Membership
Club T-Shirt
You can pay your $40 in dues in person at our Super Sign Up or 1st General Membership Mixer.
Membership valid from June 1 - May 31
Includes:
Full-year Membership
Club T-Shirt
4 Prepaid Membership Mixer Vouchers
You can pay your $120 in dues in person at our Super Sign Up or 1st General Membership Mixer.
Membership valid from June 1 - May 31
Includes:
Full-year Membership
Membership valid from June 1 - May 31
Includes:
Full-year Membership
Club T-Shirt
Membership valid from June 1 - May 31
Includes:
Full-year Membership
Club T-Shirt
4 Prepaid Membership Mixer Vouchers
Membership valid from June 1 - May 31
Includes:
Full-year Membership
You can pay your $35 in dues in person at our Super Sign Up or 1st General Membership Mixer.
Membership valid from June 1 - May 31
Includes:
Full-year Membership
Club T-Shirt
4 Prepaid Membership Mixer Vouchers
You can pay your $130 in dues in person at our Super Sign Up or 1st General Membership Mixer.
Membership valid from June 1 - May 31
Includes:
Full-year Membership
*The Executive Board MUST approve all the membership of Associate Members
Membership valid from June 1 - May 31
Includes:
Full-year Membership
Club T-Shirt
*The Executive Board MUST approve all the membership of Associate Members
Membership valid from June 1 - May 31
Includes:
Full-year Membership
Club T-Shirt
4 Prepaid Membership Mixer Vouchers
*The Executive Board MUST approve all the membership of Associate Members
Membership valid from June 1 - May 31
Includes:
Full-year Membership
You can pay your $45 in dues in person at our Super Sign Up or 1st General Membership Mixer.
*The Executive Board MUST approve all the membership of Associate Members
Membership valid from June 1 - May 31
Includes:
Full-year Membership
Club T-Shirt
You can pay your $60 in dues in person at our Super Sign Up or 1st General Membership Mixer.
*The Executive Board MUST approve all the membership of Associate Members
Membership valid from June 1 - May 31
Includes:
Full-year Membership
Club T-Shirt
4 Prepaid Membership Mixer Vouchers
You can pay your $140 in dues in person at our Super Sign Up or 1st General Membership Mixer.
*The Executive Board MUST approve all the membership of Associate Members
Membership valid from June 1 - May 31
Includes:
Full-year Membership
Membership Fee is no cost to Gold Star Spouses
Membership valid from June 1 - May 31
Includes:
Full-year Membership
Club T-Shirt
Membership Fee and T-Shirt is no cost to Gold Star Spouses
Membership valid from June 1 - May 31
Includes:
Full-year Membership
Club T-Shirt
4 Prepaid Membership Mixer Vouchers
Membership Fee and club T-Shirt is no cost to Gold Star Spouses
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