HAYS FINE ARTS BOOSTER CLUB

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About this shop

2026-2027 Hays Sapphires Dance Team

New Member Dues
$65
Available until May 14

Due by: May 13, 2026

Required purchase for all new Dance Team members.


This includes:

  • Team T's (2) and Tank (1)
  • Team Earrings
  • Team Poms
Returning Member Dues
$50
Available until May 14

Due: May 13, 2026

Required purchase for all returning Dance Team members.


This includes:

  • Team T's (2) and Tank (1)
Line Members and SOCO: Camp Dues
$125

Due: June 12, 2026

Required purchase for all Dance Team members (except Squad Leaders and Team Managers).

Squad Leaders Only: Camp Dues
$205

Due: June 12, 2026

Required purchase for Squad Leaders.


Team Managers Only: Camp Dues
$30

Due: June 12, 2026

Required purchase for Team Managers.

Team Earrings
$5
Available until May 14

DUE: May 13, 2026

OPTIONAL PURCHASE: This item is included in your dues. Ordering this would be so that you could have an extra set.

Team Poms
$10
Available until May 14

DUE: May 13, 2026

OPTIONAL PURCHASE: This item is included in your dues. Ordering this would be so that you could have an extra set.

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