2026-2027 Hays Sapphires Dance Team

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Due by: May 13, 2026
Required purchase for all new Dance Team members.
This includes:
Due: May 13, 2026
Required purchase for all returning Dance Team members.
This includes:
Due: June 12, 2026
Required purchase for all Dance Team members (except Squad Leaders and Team Managers).
Due: June 12, 2026
Required purchase for Squad Leaders.
Due: June 12, 2026
Required purchase for Team Managers.
DUE: May 13, 2026
OPTIONAL PURCHASE: This item is included in your dues. Ordering this would be so that you could have an extra set.
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