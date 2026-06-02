2026-2027 Membership

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About the memberships
Valid until June 30
Club Dues (SIM) - $29.14
Region Dues (CECR) - $25.00
Federation Dues (SIA) - $79.00
International Dues (SI) - $9.50
Club Liability Insurance - $16.00
Founder's Pennies - $6.36
Valid until June 30
Club Dues (SIM) - $29.14 Region Dues (CECR) - $25.00 Federation Dues (SIA) - $79.00 International Dues (SI) - $9.50 Club Liability Insurance - $16.00 Founder's Pennies - $6.36
SIA New Member Fee - $10.00
SIM New Member Fee - $10.00
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