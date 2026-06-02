Soroptimist International of Manassas

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Soroptimist International of Manassas

About the memberships

2026-2027 Membership

2026-2027 Renewal Membership Dues
$165

Valid until June 30

Club Dues (SIM) - $29.14

Region Dues (CECR) - $25.00

Federation Dues (SIA) - $79.00

International Dues (SI) - $9.50

Club Liability Insurance - $16.00

Founder's Pennies - $6.36

2026-2027 New Member Dues
$185

Valid until June 30

Club Dues (SIM) - $29.14 Region Dues (CECR) - $25.00 Federation Dues (SIA) - $79.00 International Dues (SI) - $9.50 Club Liability Insurance - $16.00 Founder's Pennies - $6.36

SIA New Member Fee - $10.00

SIM New Member Fee - $10.00

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