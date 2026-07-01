United Irish of Southwest Florida

Offered by

United Irish of Southwest Florida

About the memberships

2026-2027 Membership/United Irish of SW Florida

2026-2027 Membership (Single)
$15

Valid until July 28, 2027

Single Membership - September 1, 2026-August 31, 2027

2026-2027 Membership (Single plus Patron)
$25

Valid until July 28, 2027

Single Membership plus Patron - Patron $10.00 donation helps to defray club expenses and operating costs.

September 1, 2026-August 31, 2027

2026-2027 Membership (Family)
$25

Valid until July 28, 2027

Family Membership - September 1, 2026-August 31, 2027

2026-2027 Membership (Family plus Patron)
$35

Valid until July 28, 2027

Family Membership plus Patron - Patron $10.00 donation helps to defray club expenses and operating costs.

September 1, 2026-August 31, 2027

2026-2027 Membership (Business)
$50

Valid until July 28, 2027

Business Membership - September 1, 2026-August 31, 2027

2026-2027 Membership (Business plus Patron)
$60

Valid until July 28, 2027

Business Membership plus Patron - Patron $10.00 donation helps to defray club expenses and operating costs.

September 1, 2026-August 31, 2027

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!