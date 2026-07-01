2026-2027 Membership/United Irish of SW Florida

Offered by
About the memberships
Valid until July 28, 2027
Single Membership - September 1, 2026-August 31, 2027
Valid until July 28, 2027
Single Membership plus Patron - Patron $10.00 donation helps to defray club expenses and operating costs.
September 1, 2026-August 31, 2027
Valid until July 28, 2027
Family Membership - September 1, 2026-August 31, 2027
Valid until July 28, 2027
Family Membership plus Patron - Patron $10.00 donation helps to defray club expenses and operating costs.
September 1, 2026-August 31, 2027
Valid until July 28, 2027
Business Membership - September 1, 2026-August 31, 2027
Valid until July 28, 2027
Business Membership plus Patron - Patron $10.00 donation helps to defray club expenses and operating costs.
September 1, 2026-August 31, 2027
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!