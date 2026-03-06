National Council Of Negro Women Inc Roselle Section Nj013

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National Council Of Negro Women Inc Roselle Section Nj013

About this event

2026-2027 NCNW Membership Dues

Annual Member
$95

Annual Membership - includes $20 Local Dues and $75 National Dues.

Life Membership
$45

Dues for Lifetime and Legacy Life Members. Includes $20 Local Dues and $25 National Assessment Fee

Local Membership Only
$20

Local Membership only - for members who paid National Dues online, or for Life Members who choose not to receive National Life Member preferred seating at National events.

Student Membership
$10

Middle thru High School Students

National Associate Supporter
$75

Men Only

New Life Member
$1,020

Includes National Life Membership $1,000. And Local Membership $20

New Legacy Life Membership
$1,520

Includes Legacy Life Membership $1500 and local Membership $20.

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