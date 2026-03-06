2026-2027 NCNW Membership Dues

About this event
Annual Membership - includes $20 Local Dues and $75 National Dues.
Dues for Lifetime and Legacy Life Members. Includes $20 Local Dues and $25 National Assessment Fee
Local Membership only - for members who paid National Dues online, or for Life Members who choose not to receive National Life Member preferred seating at National events.
Middle thru High School Students
Men Only
Includes National Life Membership $1,000. And Local Membership $20
Includes Legacy Life Membership $1500 and local Membership $20.
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