National Council Of Negro Women Stafford Fredericksburg Section

National Council Of Negro Women Stafford Fredericksburg Section

2026-2027 NCNW Stafford-Fredericksburg Dues

General National and Section Dues
$125

No expiration

General Member Section Dues - $50
General Member National Dues - $75

Life Membership Section Dues
$75

No expiration

This is only for life members who have paid their full $500 Life membership dues.

Section Dues $50 & $25 National Assessment

Life Membership Installment Dues
$250

No expiration

Life membership Installment payment. ( Total $1000)

4 equal installment payments

Life Membership Dues
$1,000

No expiration

Life Membership in full.

Associate (MEN ONLY)
$75

No expiration

Men Only - may or may not support a section

Section Dues ONLY
$50

No expiration

Only use this if you accidently pay National Dues on section website and now only need to pay section dues to NCNW Stafford Fredericksburg Section

