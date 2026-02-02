【湾女2026】破冰行动义演 ｜ Break The Ice Benefit Show

如果使用Apple Pay等自动支付方式，确认邮件和票将发送到Apple Pay associated邮箱里。





演员须知

1. 购买演员票即为报名参加本次演出，请确保演出当天可以出席并上台表演。

2. 报名后请及时查看邮件，并及时到discord报道，确保可以及时交稿。后续准备工作和流程会在确认邮件中说明。

3. 演员票皆为候选演员，我们鼓励零经验的新人演员优先上台表演，我们保留安排演出人员和出场顺序的权力。

4. 请尊重我们的平台，遵守以下规则，如有违反将影响你参与未来的湾女活动：

a.在舞台上请不要打广告

b.每位演员有5分钟表演时间，计时员提醒后请及时下台

c. 报名后如无法参加请提前告知，无故放鸽子会影响今后报名资格

5. 如果您因为经济原因无法负担票价，请与[email protected]联系。

6. 湾区女权脱口秀保留拒绝为任何人服务的权利，并对活动保留最终解释权。