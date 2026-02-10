Elizabeth K. Andrews Charity Fund

2026 2nd Annual Black & Orange Dinner & Show

300 W Main St

Newark, DE 19711, USA

$250 Sponsor Level
$250
This is a group ticket, it includes 2 tickets

1/4 Page Logo in Program

2 Event Tickets

11 Raffle Tickets

Social Media Mentions

Logo & Link on Website

Signage at Event

$500 Sponsor Level
$500
This is a group ticket, it includes 4 tickets

1/2 Page Logo in Program

4 Event Tickets

22 Raffle Tickets

Social Media Mentions

Logo & Link on Website

Signage at Event

$1000 Sponsor Level
$1,000
This is a group ticket, it includes 6 tickets

Full Page Logo in Program

6 Event Tickets

33 Raffle Tickets

Social Media Mentions

Logo & Link on Website

Signage at Event

$2500 Entertainment Sponsor Level
$2,500
This is a group ticket, it includes 8 tickets

Full Page Logo in Program

8 Event Tickets (Table)

44 Raffle Tickets

Social Media Mentions

Logo & Link on Website

Signage at Event

$3000 Double the Fun Sponsor Level
$3,000
This is a group ticket, it includes 8 tickets

Full Page Logo in Program

8 Event Tickets (Table)

44 Raffle Tickets

Social Media Mentions

Logo & Link on Website

Signage at Event

Private/Company Show with Hypnotist Judge Mentalist (Scheduled Separately)

Single Ticket
$80

**Must be 21+

Business casual attire

Includes Dinner & Show

There will be drinks, raffles, auctions, 50/50 available for purchase

Couples Ticket
$150
This is a group ticket, it includes 2 tickets

**Must be 21+

Business casual attire

Includes Dinner & Show

There will be drinks, raffles, auctions, 50/50 available for purchase

