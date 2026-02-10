2026 2nd Annual Black & Orange Dinner & Show

Hosted by
About this event
1/4 Page Logo in Program
2 Event Tickets
11 Raffle Tickets
Social Media Mentions
Logo & Link on Website
Signage at Event
1/2 Page Logo in Program
4 Event Tickets
22 Raffle Tickets
Social Media Mentions
Logo & Link on Website
Signage at Event
Full Page Logo in Program
6 Event Tickets
33 Raffle Tickets
Social Media Mentions
Logo & Link on Website
Signage at Event
Full Page Logo in Program
8 Event Tickets (Table)
44 Raffle Tickets
Social Media Mentions
Logo & Link on Website
Signage at Event
Full Page Logo in Program
8 Event Tickets (Table)
44 Raffle Tickets
Social Media Mentions
Logo & Link on Website
Signage at Event
Private/Company Show with Hypnotist Judge Mentalist (Scheduled Separately)
**Must be 21+
Business casual attire
Includes Dinner & Show
There will be drinks, raffles, auctions, 50/50 available for purchase
**Must be 21+
Business casual attire
Includes Dinner & Show
There will be drinks, raffles, auctions, 50/50 available for purchase
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!