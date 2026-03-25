American Association Of Teachers Of German Inc

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About this event

2026 AATG German Awards Banquet

North Woulfe Alumni Hall

Anderson Student Center, 2115 Summit Ave, St Paul, MN 55105, USA

Student Ticket
Free
Teacher Ticket
Free
Family Member / Guest Ticket
$20
Schwarzes Ticket
Free

With a $125 donation from you or your organization, we’re happy to offer one complimentary meal ticket to join us for our celebration, courtesy of MN AATG!

Rotes Ticket
Free
This is a group ticket, it includes 2 tickets

With a $250 donation from you or your organization, we’re pleased to offer two complimentary meal tickets to join us for our celebration, courtesy of MN AATG!

Goldenes Ticket
Free
This is a group ticket, it includes 3 tickets

With a $375 donation from you or your organization, we're pleased to offer three complimentary meal tickets to join us for our celebration, courtesy of MN AATG!

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