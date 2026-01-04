2026: ABS Moves/ABS Se Mueve- Sponsorship/Patrocinio

Sponsor logos will be featured in all printed materials, in social media promotion and they will be acknowledged at the event. Sponsors may also display their logo or banner at the event. / Los logotipos de los patrocinadores aparecerán en todos los materiales impresos, en la promoción en las redes sociales y serán reconocidos en el evento. Los patrocinadores también podrán exhibir su logotipo o pancarta en el evento.