Cranford Clay Courts Club Inc

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Cranford Clay Courts Club Inc

About this event

2026 Adult Tennis Academy

301 Springfield Ave

Cranford, NJ 07016, USA

Session 1 Members (Beginner)
$135

Tuesdays May 12-June 23

7pm-8pm

Session 1 Members (Intermediate)
$135

Tuesdays May 12-June 23

7pm-8pm

Session 1 Non-Members (Beginner)
$175

Tuesdays May 12-June 23

7pm-8pm

Session 1 Non-Members (Intermediate)
$175

Tuesdays May 12-June 23

7pm-8pm

Session 2 Members (Beginner)
$135

Tuesdays July 7-August 18

7pm-8pm

Session 2 Members (Intermediate)
$135

Tuesdays July 7-August 18

7pm-pm

Session 2 Non-Members (Beginner)
$175

Tuesdays July 7-August 18

7pm-8pm

Session 2 Non-Members (Intermediate)
$175

Tuesdays July 7-August 18

7pm-8pm

Session 3 Members (Beginner)
$135

Tuesdays September 1-October 13

7pm-8pm

Session 3 Members (Intermediate)
$135

Tuesdays September 1-October 13

7pm-8pm

Session 3 Non-Members (Beginner)
$175

Tuesdays September 1-October 13

7pm-8pm

Session 3 Non-Members (Intermediate)
$175

Tuesdays September 1-October 13

7pm-8pm

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