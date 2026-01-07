Friends of Alta inc

Hosted by

Friends of Alta inc

About this raffle

2026 Alta Gala Opportunity Drawing

One (1) Opportunity Drawing Entry
$25

Suggested ticket price contribution of $25:
A Powderbird One (1) day / single seat of Premium Operation Heli Skiing Adventure for two (2) expires 2027 or one (1) Alta Ski Area 2026-2027 Season Pass.

Two (2) Opportunity Drawing Entries
$50

Three (3) Opportunity Drawing Entries
$75

Four (4) Opportunity Drawing entries
$100

Five (5) Opportunity Drawing Entries
$125

Six (6) Opportunity Drawing Entries
$150

Seven (7) Opportunity Drawing Entries
$175

Eight (8) Opportunity Drawing Entries
$200

