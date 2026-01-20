2026- Arsenal Drum and Bugle Corps Summer Materials

Offered by
About this shop
T-Shirt with Arsenal Bomb
Tank Top for Color Guard
-Two are required, but you are free to purchase more if you would like.
Two Shorts with Arsenal Logo
-Two are required but you are free to purchase more if you would like.
Arsenal Cap
-One is required but you are free to purchase more if you would like.
Arsenal Jug
-One is required but you are free to purchase more if you would like.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!