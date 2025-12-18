Greater New Braunfels Arts Council

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About this event

2026 Art Haus Vendor Registration

263 Main Plaza

New Braunfels, TX 78130

Art Haus Vendor Registration item
Art Haus Vendor Registration
$30

Art Haus Vendor Registration Rates

  • Non-Member Rate: $30.00
  • GNBAC Member Rate: $20.00 (Available to 2026 members only. To receive the member rate, vendors must enter their unique member discount code at checkout. Discount codes are issued individually and may not be shared. )
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