2026 Band Trip Payment

NON-REFUNDABLE Student Only Deposit
$100

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

Due September 30, 2025- Students only- holds their spot.
Deposit is NON-REFUNDABLE!

Student Payment #2
$200

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

Due October 31, 2025

Chaperone Deposit (includes payment #2)
$300

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

Due October 31, 2025

Payment #3
$150

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

Due November 30, 2025. Make a payment for every student or parent attending (must make a separate order for each payment)

Payment #4
$150

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

Due December 15, 2025. Make a payment for every student or parent attending (must make a separate order for each payment)

Final Payment-Student Only
$164

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

Due February 2, 2026. Make a payment for every student attending (must make a separate order for each payment)

Final Payment-Chaperones
$1

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

Due February 2, 2025- Amount TBD by balance on the room. Will be updated by Jan 15.

addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing