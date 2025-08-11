2026 Band Trip Payment

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Due September 30, 2025- Students only- holds their spot.
Deposit is NON-REFUNDABLE!
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Due October 31, 2025
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Due October 31, 2025
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Due November 30, 2025. Make a payment for every student or parent attending (must make a separate order for each payment)
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Due December 15, 2025. Make a payment for every student or parent attending (must make a separate order for each payment)
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Due February 2, 2026. Make a payment for every student attending (must make a separate order for each payment)
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Due February 2, 2025- Amount TBD by balance on the room. Will be updated by Jan 15.
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing