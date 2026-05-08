2026 Basketball Explosion Individual/Team Summer Registration

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About the memberships
No expiration
Location: WSFS Bank Sportsplex, 2485 Seaport Drive, Chester, PA
2026 Basketball Explosion Chester Biddy League
June - August
Two Divisions: 10 & Under Division and 12 & Under Division
Individual Registration $50.00
No expiration
Location: WSFS Bank Sportsplex, 2485 Seaport Drive, Chester, PA
2026 Basketball Explosion Chester Biddy League
June - August
Two Divisions: 10 & Under Division and 12 & Under Division
Team Registration $200.00
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