Chester Biddy League

Offered by

Chester Biddy League

About the memberships

2026 Basketball Explosion Individual/Team Summer Registration

2026 Basketball Explosion Individual Summer Registration
$50

No expiration

Location: WSFS Bank Sportsplex, 2485 Seaport Drive, Chester, PA
2026 Basketball Explosion Chester Biddy League
June - August
Two Divisions: 10 & Under Division and 12 & Under Division
Individual Registration $50.00

Team Sponsor
$200

No expiration

Location: WSFS Bank Sportsplex, 2485 Seaport Drive, Chester, PA
2026 Basketball Explosion Chester Biddy League
June - August
Two Divisions: 10 & Under Division and 12 & Under Division
Team Registration $200.00

Add a donation for Chester Biddy League

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!