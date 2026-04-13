2026 Batavia Wrestling Summer Camps

June 1st - July 23rd - 4:30-6:00 PM Tuesdays/Thursdays (dates may be added throughout the Summer based on interest)
THIS CAMP IS DESIGNED FOR INCOMING 8TH AND 9TH GRADE WRESTLERS WITH EXPERIENCE IN THE SPORT OF WRESTLING. BHS VARSITY COACHES, WRESTLERS, AND ALUMNI WILL GUIDE WRESTLERS TOWARDS IMPLEMENTING SKILLS/TECHNIQUES THAT ARE PROVEN AT THE HIGH SCHOOL LEVEL.
T-Shirt included with camp
***NO HS PREP CAMP THE WEEK OF 6/8 (alumni camp) and 6/22 (Malecek Team Camp)
If you are choosing to do this camp AND Alumni Camp do not select this camp but choose the special option to do both camps from the choices below.
June 1-12 9:30-10:45 AM Grades K-5
THIS TWO-WEEK CAMP RUN BY BHS COACHES AND ALUMNI IS FOR ALL YOUTH WRESTLERS LOOKING TO BUILD ON THEIR BASICS. PRACTICES WILL FOCUS ON FUNDAMENTAL SKILLS, DRILLS, AND TECHNIQUES THAT ARE PROVEN IN ALL LEVELS OF WRESTLING.
*T-Shirt and special visits from BHS Alumni Camp Clinicians included*
June 8-12 10:30 AM-12:30 PM
Grades 6-12
THIS ONE-WEEK CAMP WILL FEATURE SOME OF THE MOST DECORATED ALUMNI IN BATAVIA WRESTLING HISTORY. FORMER BHS WRESTLERS WILL BRING COLLEGE-LEVEL TECHNIQUES AND TRAINING STRATEGIES TO THE NEXT GENERATION OF WRESTLERS.
CLINICIANS WILL INCLUDE ASHER SHELDON, INO GARCIA, KADEN FETTEROLF, SYDNEY PERRY, AND MIKEY CALIENDO
If you are choosing to do this camp AND HS Prep Camp do not select this camp but choose the special option to do both camps from the choices below.
This is the option to choose if your wrestler is attending BOTH HS Prep Camp and Bulldog Alumni Camp.
June 12, 10:30am-12:30pm. This one-day camp option is part of Batavia Wrestling's week-long alumni camp. This option, open to all wresters grades 6-12, will feature high-quality training/wrestling sessions with one of Batavia's most decorated alumni, Mikey Caliendo! Mikey is an IHSA State Champion and 4x Division I All-American (2X Finalist) at the University of Iowa.
