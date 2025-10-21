Greenville Educational Enrichment Foundation

Hosted by

Greenville Educational Enrichment Foundation

About this event

2026 BBB Sponsorship

Diamond Sponsorship item
Diamond Sponsorship
$10,000

Diamond Sponsorship includes seats and BINGO sets for 16 plus more!

Emerald Sponsor item
Emerald Sponsor
$7,500

Emerald Sponsorship includes seats and BINGO sets for 8 plus more!

Dinner Sponsor item
Dinner Sponsor
$7,500

Dinner Sponsorship includes seats and BINGO sets for 8 plus more!

Ruby Sponsorship item
Ruby Sponsorship
$5,000

Ruby Sponsorship includes seats and BINGO sets for 8 plus more!

Amethyst Sponsor item
Amethyst Sponsor
$3,500

Amethyst Sponsorship includes seats and BINGO sets for 8 plus more!

Sapphire Sponsorship item
Sapphire Sponsorship
$2,500

Sapphire Sponsorship includes seats and BINGO sets for 8 plus more!

Bling Sponsorship item
Bling Sponsorship
$1,000

Bling Sponsorship includes seats and BINGO sets for 8 plus more!

Bang Sponsorship item
Bang Sponsorship
$1,000

Bang Sponsorship includes seats and BINGO sets for 8 plus more!

Heads or Tails Sponsor item
Heads or Tails Sponsor
$1,000

Heads or Tails Sponsorship includes seats and BINGO sets for 8 plus more!

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!