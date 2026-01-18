2026 Beta Pi Boule Assessments: Membership, Beta Pi Inc., Special Events and Archousai Christmas Gifts
2026 Membership Dues Assessment - Full Payment
$1,600
2026 Membership Dues -1/3 Payment due January 31, 2026
$533
2026 Membership Dues -1/3 Payment due February 28, 2026
$533
2026 Membership Dues -1/3 Payment due March 15, 2026
$534
2026 Special Events Assessment Due March 15, 2026
$150
2026 Beta Pi, Inc. Assessment -Due June 01, 2026
$100
2026 Archousai Christmas Gift - Due March 15, 2026
$100
