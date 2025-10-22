2026 Black Tie & Blue Jeans Gala Sponsorships

104 Artisan Alley

DeLand, FL 32720, USA

Pay By Check for All Sponsorships
Free

Use this option if your sponsorship will be paid by check. You can indicate which level you wish to sponsor at in the questions below.

Presenting Sponsor
$10,000

16 tickets, two reserved tables at event, logo on event banner, logo on table cards, logo on poster, logo included in event slideshow, logo on social media, logo on club website, special event sponsor gift, pre-gala sponsor event, logo included in newspaper ad

Gala Sponsor
$5,000

12 tickets, reserved table at event, logo on event banner, logo on table cards, logo on poster, logo included in event slideshow, logo on social media, logo on club website, special event sponsor gift, pre-gala sponsor event

Grillmasters Sponsor
$2,500

8 tickets, reserved table at event, mentioned on table cards, mentioned on event slideshow, logo on social media, logo on club website, special event sponsor gift, pre-gala sponsor event

Black Tie Sponsor
$1,000

4 tickets, mentioned on table cards, mentioned on event slideshow, logo on social media, logo on club website, special event sponsor gift, pre-gala sponsor event

Blue Jeans Sponsor
$500

2 tickets, mentioned on table cards, mentioned on event slideshow, logo on social media, logo on club website, special event sponsor gift, pre-gala sponsor event

Additional Opportunities
$250

** This is in addition to one of the above listed sponsorships ** Bar Sponsor (three available), DJ, 2nd Line Band, Photobooth, Caricature Artist, Psychic/Fortune Teller

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!