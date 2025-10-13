2026 Bob Gilman Fun Run Ski & Snowboard Race

50 Chalet Wy

Manchester, NH 03104, USA

Racer Ready (Premier Sponsor) item
Racer Ready (Premier Sponsor)
$1,500

- Logo on racer bibs (large)

- Logo on print & digital event posters

- Mention/tagged in social media posts

- Thank you at event

- Logo on GSG site event page for 9 mo

The Winners Circle item
The Winners Circle
$1,000

- Mention at awards ceremony (100+ given)

- Ability to post/hang banner in awards area

- Thank you at event

- Logo on GSG site event page for 9 mo

Photo FInish item
Photo FInish
$800

- Logo/Business name on finish line signage

- Logo on GSG site event page for 9 mo

- Mention/tagged in social media posts

- Thank you at event

The Summit item
The Summit
$500

- Logo/Business name on start gate signage

- Logo on GSG site event page for 9 mo

- Mention/tagged in social media posts

- Thank you at event

The Gate Keeper item
The Gate Keeper
$400

- Logo/Business name on one set of

gate panels

- Mention/tagged in social media

posts

- Thank you at event

- Logo on GSG site event page for 9 mo

The "Lifty" item
The "Lifty"
$200

- Logo/Business name on ground signage leading up to the lift lines

- Mention/tagged in social media

posts

- Thank you at event

- Logo on GSG site event page for 9 mo

Chairlift Sponsor item
Chairlift Sponsor
$100

-Place the name of your business, your family or honor a loved one- on the back of a chairlift!

