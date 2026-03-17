Brainerd Fire Department Relief Association

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Brainerd Fire Department Relief Association

About this event

2026 Brainerd Fire Department Golf Scramble

11496 E Gull Lake Dr

Brainerd, MN 56401, USA

Fully Involved Sponsorship
$3,000

Foursome golf team included and additional sponsorship benefits. Including full-page ad in BFD Calendar. For full list of sponsorship benefits, please request.

Ladder Sponsorship
$2,000

Foursome golf team included and additional sponsorship benefits. Including 2 logos in BFD calendar. For full list of sponsorship benefits, please request.

Engine Sponsorship
$1,000

Sponsorship benefits only. No Foursome golf team included. Including 1 logo in BFD calendar. For full list of sponsorship benefits, please request.

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