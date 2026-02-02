【湾女2026】破冰行动义演 ｜ Break The Ice Benefit Show

Hosted by
如果使用Apple Pay等自动支付方式，确认邮件和票将发送到Apple Pay associated邮箱里。
请购票的朋友们注意：
1. 请提前到场，7PM开始入场，7:30PM准时开始演出，为保证演出质量，迟到的朋友可能无法入场。
2. 请不要带食物和饮料（水可以）。
3. 请勿拍照、录音、录像。
4. Adult Only.
5. 停车注意事项请见观众票确认邮件。
6. 湾区女权开放麦保留拒绝为任何人服务的权利，并对活动保留最终解释权。
